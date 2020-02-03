"Не согласны": Москва отвергла обвинения Эрдогана по Сирии

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

Россия выполняет свои обязательства в Сирии и не согласна с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы не придерживается договоренностей по конфликту в арабской республике, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Вместе с тем он признал, что на сегодняшний день в Идлибе сохраняется нестабильная ситуация.

Россия полностью выполняет свои обязательства в Идлибской зоне деэскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он признал, что ситуация там оставляет желать лучшего.

"В данном случае мы не согласны", - ответил Песков на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы не придерживается упомянутых договоренностей по Сирии.

По словам представителя Кремля, в этом районе до сих пор сосредоточено большое количество террористов, которые постоянно осуществляют наступательные агрессивные действия в отношении сирийских вооруженных сил и российской базы Хмеймим. "Это вызывает нашу глубочайшую озабоченность", - подчеркнул он.

Ранее Эрдоган, выступая перед главами турецких регионов, заявил, что Анкара достигла соглашения с Россией, но его шаг за шагом нарушают Москва и силы президента Сирии Башара Асада. Президент Турции добавил, что не желает нового потока сирийских беженцев в свою страну. «Мы не можем быть простыми наблюдателями в ситуации, когда возникает угроза у наших непосредственных границ», - сказал он.

Незадолго до этого он сообщал, что из-за эскалации вооруженного конфликта в Сирии из Идлиба в сторону турецкой границы направляются около 400 тыс. беженцев.

"Отправкой палаток эту проблему решить нельзя, поэтому мы объявили мобилизацию при участии нашего общества Красного полумесяца. Сначала будет построен десятитысячный городок для беженцев, шаг в этом направлении уже сделан, потом мы эту практику продолжим вдоль всей границы в зоне [на территории Сирии], освобожденной от террористов. В этих домах будут все удобства", - пообещал Эрдоган.

Турецкий президент обратил внимание, что его республика неоднократно демонстрировала готовность взять ситуацию под контроль. Он привел в пример военные операции на севере Сирии против курдских боевых формирований, которые Анкара считает террористами.

С комментарием по ситуации в Идлибе глава Турции выступал и 29 января.

Тогда он сказал, что Анкара теряет терпение в связи с продолжающимися атаками на Идлиб и готова применить ответные меры.

«Мы пытаемся спасти угнетенных пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист - те сирийцы, кто защищает свою землю?» - возмутился Эрдоган.

Турецкий лидер убежден, что не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии. «Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось. Он затих или его приглушили», - считает глава государства. Он призвал к возобновлению переговоров по Сирии между Турцией, Россией и Ираном.

В российском МИД на такие заявления Эрдогана ответили, что Москва привержена взятым на себя обязательствам.

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что причины эскалации сирийского конфликта - это действия террористов, а не правительственной армии арабской республики, которая вынуждена реагировать на вылазки боевиков и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.

Заявления Эрдогана прозвучали на фоне тяжелых боев в провинции Идлиб, где 12 января после согласования Москвой и Анкарой вступил в силу режим прекращения огня. Близкий к Минобороны России источник принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газеты «Ведомости» подчеркнул, что ситуация в регионе в целом крайне нестабильная - с начала года позиции правительственной армии обстреливались более 1,2 тыс. раз.

В ответ военным приходилось проводить наступательные операции, в том числе масштабные и при участии российской авиации.

Дипломатический источник «Ведомостей» обратил внимание, что у Анкары на самом деле есть рычаги давления на боевиков, но она не спешит использовать их в своих политических интересах. Это, в свою очередь, не устраивает Москву. По мнению собеседника издания, как-либо изменить ситуацию возможно только при прямом контакте Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

Лидия Мисник