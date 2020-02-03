Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A

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Польша наконец-то подписала соглашение с США на закупку 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши.

Согласно сообщению, в подписании соглашения приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Стоимость контракта составила 4,6 млрд. долларов, в него кроме поставки самих самолетов, каждый из которых обошелся Польше в 87 млн. долларов, входит обучение польских пилотов, поставка авиасимуляторов, а также логистическая поддержка. Обучение пилотов начнется в 2024 году, оно будет проходить на территории США, первые F-35 Польша получит в 2026 году.

Как ранее сообщалось, в сентябре прошлого года Конгресс США одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35А. Предварительная стоимость заказа составляла 6,5 млрд. долларов, но Варшаве, видимо, удалось снизить стоимость контракта в ходе переговоров.

Согласно заявлению польского министра обороны приобретение самолетов пятого поколения F-35 позволит усилить боевые возможности самолетов F-16 и полностью избавиться от "изношенных советских самолетов, не имеющих боевой ценности". Речь идет о стоящих на вооружении ВВС Польши МиГ-29 и Су-22.

На сегодняшний день в ВВС Польши числятся 27 МиГ-29, а также 48 истребителей F-16 и 18 Cу-22.