Войти
Военное обозрение

Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A

691
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Польша наконец-то подписала соглашение с США на закупку 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши.

Согласно сообщению, в подписании соглашения приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Стоимость контракта составила 4,6 млрд. долларов, в него кроме поставки самих самолетов, каждый из которых обошелся Польше в 87 млн. долларов, входит обучение польских пилотов, поставка авиасимуляторов, а также логистическая поддержка. Обучение пилотов начнется в 2024 году, оно будет проходить на территории США, первые F-35 Польша получит в 2026 году.

Как ранее сообщалось, в сентябре прошлого года Конгресс США одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35А. Предварительная стоимость заказа составляла 6,5 млрд. долларов, но Варшаве, видимо, удалось снизить стоимость контракта в ходе переговоров.

Согласно заявлению польского министра обороны приобретение самолетов пятого поколения F-35 позволит усилить боевые возможности самолетов F-16 и полностью избавиться от "изношенных советских самолетов, не имеющих боевой ценности". Речь идет о стоящих на вооружении ВВС Польши МиГ-29 и Су-22.

На сегодняшний день в ВВС Польши числятся 27 МиГ-29, а также 48 истребителей F-16 и 18 Cу-22.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
МиГ-29
Су-22
Похожие новости
03.02.2020
Стелсы вместо МиГов
16.09.2019
Америка продаст Польше самолеты, способные нести ядерное оружие
22.05.2019
Польша приняла решение приобрести истребители F-35A "Лайтнинг-2"
04.03.2019
Польша намерена приобрести 32 истребителя F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки