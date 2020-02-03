Финские ВВС продолжают выбирать истребитель на замену F/А-18 Hornet

Шведский истребитель Saab Gripen E 39-10 на тестах в Финляндии Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Военно-воздушные силы Финляндии продолжают летные испытания различных самолетов, предназначенных для замены в будущем стоящих на вооружении ВВС станы истребителей Hornet. 29 января в Финляндию на испытания в рамках программы HX Challenge 2020 прибыли шведские истребители Saab Gripen E 39-10.

Программа HX началась в 2015 году для замены в составе финских ВВС истребителей-бомбардировщиков Hornet, включая 55 одноместных F/А-18C и 7 двухместных F/A-18D, срок эксплуатации которых истекает в 2025-2030 годах. В рамках программы Финляндия выбирает истребитель из участвующих в тендере следующих моделей: Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Saab Gripen E, Lockheed Martin F-35A, Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Тесты Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale уже прошли, после Saab Gripen E на испытания прибудет F-35F, а после него в середине февраля финны протестируют F/A-18E/F Super Hornet. На испытания каждого самолета отводится семь дней.

Аббревиатура программы HX традиционная для программ перевооружения в современных финских ВВС: H = Hornet – первая буква происходит от названия заменяемой машины, X = идентификатор для обозначения перспективных образцов вооружения и военной техники.

Для базирования самолетов выбрана авиабаза Пирккала (аэропорт Сатакунта). Время испытаний в январе-феврале выбрано неслучайно, чтобы оценить реальные возможности эксплуатации авиационной техники при самых сильных финских морозах.

При этом отмечается, что всесторонних летных испытаний не проводится, а проводятся только отдельные наиболее экстремальные проверки на соответствие реальных характеристик ранее заявленным производителем.

После завершения HX Challenge полученные в ходе испытаний результаты по каждому кандидату будут использованы в следующих этапах оценок.

В соответствии с графиком реализации программы HX правительство должно принять решение по выбору варианта закупки в 2021 году, а также окончательно определиться с количеством закупаемой техники – 64 самолета, или все-таки 48. Поставки ВВС новых истребителей запланированы на 2025-2030 годы.