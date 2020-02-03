Разгром: просаудовские силы понесли серьезные потери в Йемене

Формирования президента Мансура Хади и поддерживающая его саудовская коалиция понесли серьезные потери в боях с силами хуситов йеменского движения "Ансар Аллах".

#Yemen Vidéo qui documenterait la situation à Nihm sur le front de Nihm, à l'est de la capitale #Sanaa après d'intenses combats entre les #Houti et la coalition menée par l'#ArabieSaoudite, appuyée par de nombreuses frappes aériennes. Beaucoup de véhicules ont été détruits. pic.twitter.com/JlsotEI7Pg — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 26, 2020

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, официальные информационные ресурсы хуситов сообщают о проведении успешного широкомасштабного наступления.

"Бои происходят на стыке провинций Сана, Мариб и Эль-Джауф, где хадисты в свое время пытались прорваться из центрального Йемена к контролируемой хуситами столице - городу Сана, - пояснил Лямин. - Осуществить этот прорыв им так и не удалось, и в итоге сейчас хуситы, похоже, решили полностью ликвидировать образовавшийся тогда выступ, уходящий вглубь подконтрольных им территорий. Стало известно об освобождении 2 500 квадратных километров. То есть практически обнулены все прежние успехи поддерживаемой саудовцами группировки".

В Сети появились видеокадры, свидетельствующие о серьезных потерях, понесенных в боях. На них можно увидеть оставленные палаточные лагеря, укрепления. Также встречаются подбитые и поврежденные автомобили американского производства, в том числе армейские внедорожники Humvee, самоходные артиллерийские установки.

Продемонстрировано большое количество брошенных бронемашин, как относительно современных, вроде южноафриканских колесных БМП Ratel, так и совсем старых, поставленных еще из Советского Союза БТР-152.

Алексей Брусилов