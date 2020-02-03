Роскосмос поручил сформировать программу исследования Венеры

Как сообщили в НПО им. С. А. Лавочкина, в новую программу должен войти проект "Венера-Д"

ХИМКИ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Роскосмос поставил задачу разработать программу исследования Венеры, аналогичную по масштабам российской лунной программе. В новую программу должен войти проект "Венера-Д", сообщил в пятницу журналистам ведущий инженер НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие - производитель межпланетных станций и аппаратов) Дмитрий Хмель.

"Сейчас Роскосмос поставил задачу, чтобы такая программа была сформирована. Она включает и "Венеру-Д". Институт космических исследований (ИКИ РАН) поддерживает эту идею. Мы готовим сейчас материалы по дальнейшим шагам, по исследованию Венеры", - сказал Хмель.

Он напомнил, что в космической отрасли бюджет формируется ежегодно. "Поскольку мы находимся в начале года, то что-то [по новой программе] сможем начать в следующем году или, самое оптимистичное, в этом году", - уточнил специалист.

Хмель считает необходимым принять решение о включении программы по исследованию Венеры и отправки туда межпланетных станций в госпрограмму "Космическая деятельность России" на период до 2030 года. "Когда это решение будет принято, это будет главная отправная точка. Сейчас нет статьи финансирования", - отметил представитель НПО Лавочкина.

Он пояснил, что после включения исследований Венеры в госпрограмму до 2030 года специалисты приступят к разработке аванпроекта, затем - эскизного проекта, потом должна начаться опытно-конструкторская работа. "Помимо "Венеры-Д" в [большой] программе будут более серьезные аппараты, в том числе рассматриваются спускаемые аппараты на поверхность Венеры", - добавил специалист. По словам Хмеля, поскольку реализация проекта "Венера-Д" займет ближайшее десятилетие, то следующие аппараты могут быть запущены уже после 2030 года.

Ведущий инженер НПО Лавочкина напомнил, что аналогичная программа по Венере была заложена в Федеральную космическую программу еще в начале 2000-х годов и выделялись средства на то, чтобы отправить на эту планету космический аппарат, но тогда эта программа была секвестирована. Однако у НПО Лавочкина есть задел создания межпланетных аппаратов еще с советского периода, добавил Хмель.

Проект "Венера-Д"

Миссия "Венера-Д" состоит из российских посадочного и орбитального аппаратов. Ранее планировалось, что этот проект будет совместным с США: в конце 2013 года была создана совместная рабочая группа, однако на некоторое время ее деятельность была приостановлена. Осенью 2015 года она возобновила свою работу.

В начале августа 2019 года в Институте космических исследований сообщили, что Россия и США обсуждают запуск в атмосферу Венеры малых зондов или аэростатов NASA в рамках миссии "Венера-Д". В качестве возможного вклада NASA рассматривается управляемая атмосферная платформа VAMP (Venus Atmospheric Manoeuvrable Platform). Другой вариант - несколько малых зондов, сделанных на основе высокотемпературной электроники, которые могут работать на поверхности Венеры несколько тысяч часов. Их можно сбросить в разные районы планеты, где они будут следить за параметрами атмосферы вблизи поверхности. Также в состав миссии могут включить свободно дрейфующие аэростаты или малый субспутник.

"Венеру-Д" предлагается запустить с помощью тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Предполагаемой датой запуска миссии назывался 2029 год. Ранее замдиректора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей. По словам президента РАН Александра Сергеева, стоимость миссии может достигать $1 млрд.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что миссия "Венера-Д" может быть включена в новую единую космическую программу "Космическая деятельность России", создание которой намечено на 2020 год.

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