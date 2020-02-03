Индийская военная техника за 10 минут

Вооружение современной индийской армии весьма разнообразно. Оно включает в себя как технику, поставленную ещё Советским Союзом, так и новейшие образцы, импортируемые и производимые на территории Индии.

На прошлой неделе в Нью-Дели прошёл традиционный военный парад в честь Дня республики. В параде приняли участие ряд воинских частей индийских вооруженных сил, в том числе пограничные войска, женский батальон и железнодорожные войска. YouTube-канал DefenseWebTV провёл детальный обзор техники, представленной на параде, позволяющий лучше оценить оснащённость и возможности ВС Индии.

Военный парад в честь Дня республики В настройках видео доступен перевод субтитров