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WarSpot

Индийская военная техника за 10 минут

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Источник изображения: warspot.ru

Вооружение современной индийской армии весьма разнообразно. Оно включает в себя как технику, поставленную ещё Советским Союзом, так и новейшие образцы, импортируемые и производимые на территории Индии.

На прошлой неделе в Нью-Дели прошёл традиционный военный парад в честь Дня республики. В параде приняли участие ряд воинских частей индийских вооруженных сил, в том числе пограничные войска, женский батальон и железнодорожные войска. YouTube-канал DefenseWebTV провёл детальный обзор техники, представленной на параде, позволяющий лучше оценить оснащённость и возможности ВС Индии.

Военный парад в честь Дня республики В настройках видео доступен перевод субтитров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Издания
Военный Парад
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