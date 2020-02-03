Реактивную систему залпового огня "Флейта" представили в Минске

Новый образец реактивной системы залпового огня с музыкальным позывным "Флейта" и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 впервые представили в белорусской столице во время коллегии Госкомвоенпрома.

Лафет установки, которая проходит пока предварительные испытания, включает 80 направляющих, а время подготовки к залпу неуправляемыми снарядами С-8, которые применяются в авиации, занимает до 30 секунд. Эксперты обратили внимание, что "Флейта" оснащается автоматизированной системой управления "Альянс" и бортовым навигационным комплексом.

Во-первых, это повышает точность ее стрельбы, уточняет БЕЛТА, а во-вторых, появляется возможность задействовать ее в составе звена под руководством единого центра управления. Кстати, дальность поражения наземных объектов составляет пять километров, хотя оружейники утверждают, что в перспективе она может быть увеличена.

Предназначена новинка военпрома, работу над которой планируется завершить в этом году, по данным агентства, для непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск, сил специальных операций.

И еще одна немаловажная деталь: подвижный пункт управления на базе АРС-6 может использоваться для координации действий расчетов подобных РСЗО.

Юрий Сизов