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Российская газета

Реактивную систему залпового огня "Флейта" представили в Минске

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Сергей Михеев/РГ
Сергей Михеев/РГ.

Новый образец реактивной системы залпового огня с музыкальным позывным "Флейта" и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 впервые представили в белорусской столице во время коллегии Госкомвоенпрома.

Лафет установки, которая проходит пока предварительные испытания, включает 80 направляющих, а время подготовки к залпу неуправляемыми снарядами С-8, которые применяются в авиации, занимает до 30 секунд. Эксперты обратили внимание, что "Флейта" оснащается автоматизированной системой управления "Альянс" и бортовым навигационным комплексом.

Во-первых, это повышает точность ее стрельбы, уточняет БЕЛТА, а во-вторых, появляется возможность задействовать ее в составе звена под руководством единого центра управления. Кстати, дальность поражения наземных объектов составляет пять километров, хотя оружейники утверждают, что в перспективе она может быть увеличена.

Предназначена новинка военпрома, работу над которой планируется завершить в этом году, по данным агентства, для непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск, сил специальных операций.

И еще одна немаловажная деталь: подвижный пункт управления на базе АРС-6 может использоваться для координации действий расчетов подобных РСЗО.


Юрий Сизов

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Страны
Белоруссия
Продукция
С-8
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