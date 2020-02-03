В Индии заложили очередной фрегат нового поколения класса P-17A

Источник изображения: Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

В Индии на верфи компании Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) в Колкате прошла торжественная церемония закладки второго фрегата класса P-17A ("Проект-17А"), предназначенного для индийских Военно-морских сил. Об этом говорится в заявлении пресс-службы верфи.

Всего ВМС Индии должны до 2025 года получить семь фрегатов данного проекта. Строительство кораблей ведется сразу на двух верфях - Mazagon Dock Limited в Мумбаи и GRSE в Колкате. Первая должна построить четыре фрегата, вторая - три. Закладка головного корабля в Колкате прошла в феврале 2017 года, а первого серийного в Мумбаи - в декабре того же года. Передача головного и первого серийного фрегатов ВМС Индии запланирована на 2022-2023 года.

В сентябре прошлого года на воду был спущен головной фрегат проекта 17А Nilgiri. Церемония прошла на верфи ССЗ GRSE в Колкате. Кстати, в апреле 2018 года на палубу строящегося фрегата рухнул 250-тонный козловой кран Goliaph, причинивший значительные повреждения кораблю. По мнению индийских военных, данный инцидент может значительно сдвинуть дату сдачи головного фрегата флоту.

Фрегаты проекта 17А разработаны на базе фрегатов проекта 17 "Шивалик", созданием которого индусы обязаны ОАО "Северное ПКБ", привлечённому к проектированию в середине 90-х гг. В отличие от базовой модели проект 17А имеет более увеличенные размеры и построен с использованием технологии малозаметности. Конструкцию перспективного сторожевика разрабатывала итальянская компания "Fincantieri" по контракту с Минобороны Индии ещё с конца 2011-го года.

Согласно данным из открытых источников, длина фрегата - 149 м, ширина - 17,8 м, водоизмещение 6673 т, экипаж 226 человек. Силовая установка – две ГТУ General Electric LM2500 и два дизеля MAN 12V28/33D STC (комбинированная ГТУ+дизель схема CODOG). Скорость максимальная - 28 узлов, дальность - 5500 морских миль на скорости 16-18 узлов, или 1000 миль на скорости 28 уз.

На вооружении корабля: ПУ ЗРК Barak-8 (Long Range Surface-to-Air Missile - LR-SAM), ПУ ПКР BrahMos (1х8), две ПЛРК РБУ-6000 (местная модификация), два торпедных аппарата, 76 мм АУ, два МЗАК АК-630М, РЛС ELTA MF-STAR (для ЗРК), гидролокатор.