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ТАСС

"НПО машиностроения" изучает вопрос создания легкой ракеты-носителя

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Жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса "Стрела" в НПО машиностроения
Жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса "Стрела" в НПО машиностроения.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Генеральный директор предприятия Александр Леонов отметил, что необходимо проанализировать, насколько это будет экономически выгодно

РЕУТОВ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") рассматривает возможность создания своей собственной ракеты-носителя легкого класса. Об этом журналистам в пятницу сообщил генеральный директор предприятия Александр Леонов в кулуарах ежегодных Королёвских чтений.

"Учитывая, что никто нам заказывать такую ракету не собирается, мы должны очень глубоко проанализировать, насколько это экономически будет выгодно. Если будет выгодно разработать за свои средства, может, это будем [делать]. Пока проработки нами постоянно ведутся",- сказал Леонов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сегодня очень много всевозможных предложений и проектов по ракетам-носителям, поэтому нужно детально проанализировать, где предложенный "НПО машиностроения" проект мог бы быть полезен и интересен.

"Мы для себя сделали вывод, что в тяжелые ракеты-носители не будем вторгаться, а по малым, по легким носителям - тут абсолютно точно есть ниша, но надо понимать ее коммерческую целесообразность", - сказал Леонов.

В августе 2019 года на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском Леонов сообщал ТАСС, что конструкторы реутовского НПО в качестве перспективного направления рассматривают разработку сверхлегких ракет-носителей.

Ранее "НПО машиностроения" реализовывало программу "Прагматичный космос", в рамках которой была разработана и эксплуатировалась ракета-носитель легкого класса "Стрела", созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-18
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Проекты
МАКС-20XX
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