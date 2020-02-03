Первый построенный в Турции авианосец показали на снимке

Первый турецкий авианосец Anadolu, сдача которого Военно-морским силам страны запланирована на текущий год, попал на спутниковые снимки. Соответствующие фотографии разместил в Twitter канал ImageSatIntl.

В подписи к снимкам сообщается, что проект корабля претерпел изменения после того, как Вашингтон отказался поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35 Lightning II вследствие того, что последняя приобрела у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest назвали «куском ржавчины» единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», в настоящее время находящийся на ремонте.

Контракт на строительство Anadolu Минобороны Турции заключило в мае 2015 года. Стоимость создания корабля оценивается в один миллиард долларов. Строительство Anadolu ведется при поддержке компании Navantia (Испания) на стамбульской верфи Sedef (Турция). Первый турецкий легкий авианосец создается на основе проекта испанского универсального десантного корабля-авианосца Juan Carlos.