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Известия.ru

Космический телескоп Spitzer завершил работу

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA/ZUMAPRESS

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о завершении миссии инфракрасного телескопа Spitzer после более чем 16-летнего изучения Вселенной. Об этом ведомство заявило в пятницу, 31 января.

«В четверг (30 января) космический аппарат был переведен в безопасный режим, прекратив все научные операции. После подтверждения вывода из эксплуатации руководитель проекта Spitzer Джозеф Хант заявил, что миссия официально завершена», — объявили представители NASA.

Среди главных достижений космической миссии Spitzer — обнаружение системы экзопланет вокруг звезды TRAPPIST-1, которая содержала в себе семь планет размером с Землю.

Spitzer был запущен в августе 2003 года и стал самым крупным инфракрасным космическим телескопом своего времени. Вместе с космическими телескопами Hubble, Compton и Chandra составлял крупнейшие обсерватории программы Great Observatories.

В июле 2009 года у телескопа закончился запас хладагента, что означало завершение основной миссии. Несмотря на трудности, космический агрегат проработал еще 10 лет по расширенной программе, передавая данные в том же количестве, что и во время «холодной» работы.

Миссию Spitzer должен продолжить телескоп James Webb, запуск которого намечен на март 2021 года.

В ночь на 30 января два американских космических спутника чуть не столкнулись, пересекая траектории друг друга.

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