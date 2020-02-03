Высокопоставленные защитники Речи Посполитой передрались из-за стоимости F-35

Минобороны Польши и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin намерены подписать контракт на поставку 32 боевых самолётов F-35 общей стоимостью 4,6 млрд долларов (17,7 млрд злотых). В день подписания договора в «Твиттере» развернулась словесная перепалка между бывшими главами оборонного ведомства Польши по поводу дороговизны самолётов.

Виртуальную баталию спровоцировал кандидат в президенты Польши, журналист Шимон Головня, которого из-за возраста и подвешенного языка называют «польским Зеленским», пишет Eadaily.

Головня написал в микроблоге, поставив хештег #датскаяцена: «Стоимость контракта с Lockheed Martin на F-35 составляет 17,7 млрд злотых. Мы платим более 550 млн злотых за единицу. И это без компенсаций, и без инфраструктуры. На одной из последних крупных сделок между LM и правительством Дании цена за единицу после переговоров составила около 345 млн злотых».

Министерство обороны Польши вынуждено было реагировать на критику, ответив также в «Твиттере»: «Пожалуйста, не вводите в заблуждение. Стоимость контракта включает, помимо самолётов, обучение, материально-техническое обеспечение и тренажёры. Аналогичную цену платят все страны, покупающие F-35 этой серии».

Тем временем в дискуссию включился бывший глава Министерства обороны, а ныне депутат Европарламента от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Томаш Семоняк. Он написал в «Твиттере»: «Что касается заявления президента Дуды о том, что польский F-35 прогонит агрессоров, и мы будем в безопасности: во-первых, без системы противовоздушной обороны никто даже не начнёт «прогонять». Во-вторых, не будет системы ПВО, потому что все деньги пойдут на F-35. А в-третьих, F-35 будут 2027−2035 годах».

Не остался в долгу и бывший председатель оппозиционной «Гражданской платформы» и экс-глава МИД Польши Гжегож Схетына. В эфире радио «Тройка» он заявил о покупке F-35: «Это очень серьёзные расходы, огромные деньги, и поэтому я горячо выступаю за то, чтобы такие решения принимались не только теми, кто правит, а с уведомлением, с информацией, которую должна получить оппозиция».

В дрязгах поучаствовал ещё один экс-министр обороны Польши Антоний Мацеревич, который назвал своего бывшего коллегу Томаша Симоняка «некомпетентным».