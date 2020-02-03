F-35 в штуках и деньгах

180 стелсов в год — такой темп производства может быть достигнут уже через пять лет. Вчера, 30 января, корпорация Lockheed Martin рассказала об успехах в производстве новейших истребителей и своих планах на будущее.

В прошлом году Lockheed Martin изготовил 134 истребителя F-35 различных модификаций. Таким образом, общее число собранных самолётов составило 491 единицу. В текущем году план составляет 140 истребителей. Пиковой мощности производства планируется достичь к 2024 году, когда со сборочной линии должны будут сойти 180 самолётов.

Истребитель F-35A Источник изображения: flightglobal.com

Высокая стоимость лётного часа, составляющая сейчас $35 000, в 2025 году должна быть снижена до $25 000. Снижается и стоимость самого самолёта. Так, в последнем на текущий момент лоте 14 стоимость базовой модели F-35A снизилась до $77,9 млн. Эта цена сопоставима с истребителями 4-го поколения, которые сейчас закупают ВС США.

Всего в рамках программы F-35 планировалось собрать порядка 3000 истребителей-бомбардировщиков. В прошлом году в Lockheed Martin обнародовали иные цифры, оценив потенциальные продажи в 4500 единиц. Учитывая, что программа Joint Strike Fighter пока находится на этапе мелкосерийной сборки, а стоимость самолёта продолжает снижаться, не исключено, что в программу закупок включатся дополнительные страны.

II — семейство истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения. По состоянию на 2016 год на неё было потрачено порядка $400 млрд, что делает программу по созданию F-35 самой дорогостоящей в мире.