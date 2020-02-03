Поверил на слово: как НАТО обмануло Горбачева

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

В период правления Михаила Горбачева НАТО нарушило данное СССР обещание не расширяться за пределы Германии, заявил немецкий депутат Александер Ной. По его словам, Горбачев допустил серьезную ошибку, не потребовав от альянса закрепить свое обещание на юридическом уровне. Ной обратил внимание, что организация продолжает расширяться по сей день.

НАТО нарушило обещание, которое дало президенту СССР Михаилу Горбачеву, и продолжило расширяться на Восток, заявил депутат немецкого бундестага, член социалистической партии Die Linke («Левые») Александер Ной в своей статье, опубликованной в Freiheitsliebe.

Он рассказал, что НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этого государства оно целиком останется в военном блоке. Эти слова Ной назвал «ложью и обманом». По мнению политика, Горбачев и сам совершил ошибку, не потребовав от альянса юридического закрепления договоренностей. Уже в 1999 году, руководствуясь принципом "открытых дверей», военный блок приступил к постепенному расширению, которое не прекращается до сих пор, констатировал Ной.

В августе прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс после окончания холодной войны расширил зону деятельности, чтобы продолжить свое существование.

По его словам, в течение 40 лет блок «делал только одно - сдерживал СССР... и делал это успешно», поэтому холодная война и не переросла в реальные боевые действия.

Но после падения Берлинской стены, прекращения существования СССР и Варшавского договора перед альянсом встал вопрос дальнейшего пути, напомнил генсек организации. «НАТО должно было либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе», - констатировал он. По словам Столтенберга, среди новых направлений оказалась борьба с терроризмом в Афганистане и африканским пиратством, а также этнические войны на Балканах.

Вместе с тем ключевая задача альянса - защищать страны-члены от нападения - сохранилась, обратил внимание генсек. «Мы не просим НАТО быть вовлеченным во все конфликты в мире», - сказал он.

Как напомнил Ной, в марте государства-члены НАТО приступят к военным учениям "Защитник Европы 2020" (Defender 2020), под предлогом мнимой "российской угрозы». Хотя, как считает немецкий депутат, на самом деле "агрессором" выступает именно НАТО, а Москва по-прежнему придерживается оборонительной позиции.

Учения «Защитник - 2020» станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Центральная роль в них отводится Германии. Через эту страну американская дивизия должна будет передислоцироваться в Восточную Европу. Всего в учениях примут участие около 37 тыс. военных, 20 тыс. из которых - солдаты и офицеры США. Только американские военные планируют задействовать 13 тыс. единиц техники. Левая партия Германии раскритиковала эти маневры, назвав их «провокацией в отношении России».

В середине января на совместном заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности Столтенберг сообщил, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века.

Он снова напомнил, что после «холодной войны» Вашингтон обоснованно сокращал свое военное присутствие в Европе, но теперь американских солдат и вооружений там больше, чем когда-либо.

При этом генсек в своем выступлении не обозначил конкретных цифр о численности американских военных в Европе на сегодняшний день.

«Парадокс в том, что, несмотря на все наши разногласия, мы (европейские страны и США - «Газета.Ru») сейчас делаем вместе больше, чем когда-либо», - подчеркнул он.

Столтенберг призвал европейских парламентариев признать, что Евросоюз нуждается в Североатлантическом альянсе и участии США, Канады и Турции в сдерживании России, «диалоге с ней о контроле над вооружениями», борьбе с терроризмом и поиске ответов на вызовы со стороны Китая.

Как ранее пояснил ТАСС военный источник в НАТО, речь идет именно об американских маневрах под командованием Соединенных Штатов.

Структуры военно-политического блока при этом будут играть в ходе учений подчиненную роль: заниматься логистикой и координацией действий контингентов 17 стран-партнеров США, которые примут участие в маневрах.

Кристина Сизова