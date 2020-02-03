В России продлят сроки эксплуатации ракет-носителей "Авангардов"

ЦАМТО, 31 января. НПО Машиностроения (входит в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") получило от Минобороны РФ задачу по продлению сроков эксплуатации МБР УР-100НУТТХ/РС-18Б "Стилет".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

По многочисленным сообщениям СМИ, "Стилет" используется как первый носитель гиперзвуковых головных блоков "Авангард", но официально эта информация никогда не подтверждалась из-за секретности проекта, отмечает "РИА Новости".

"Мы над этим (продлением сроков) продолжаем работать, такие задачи поставлены перед нами Министерством обороны. И в 2020 году будут продолжены эти работы, насколько это возможно и насколько это будет нужно", – цитирует "РИА Новости" А.Леонова.

Агентство напоминает, что в прошлом году А.Леонов заявлял СМИ, что сроки эксплуатации ракет "Стилет" продлены до 36 лет (отсчитывается для каждой ракеты индивидуально). Первый полк с УР-100НУТТХ встал на боевое дежурство еще в 1979 году.

Как заявлял командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, "Авангард" производится именно на НПО Машиностроения. На самом предприятии эту информацию стараются не комментировать.

"Авангард", наряду с другими новейшими системами российского оружия, был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

По данным Минобороны, первый полк с "Авангардами" в конце прошлого года встал на боевое дежурство в Оренбургской области, передает "РИА Новости".