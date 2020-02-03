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ЦАМТО

Чехия и Сенегал близки к подписанию контракта на поставку самолетов L-39NG

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УБС Aero Vodochody L-39NG
Первый опытный образец новой постройки учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG (бортовой номер "0475", серийный номер 16-7001) в первом полете, 22.12.2018.
Источник изображения: Aero Vodochody Aerospace

ЦАМТО, 31 января. По информации Министерства обороны Чехии, переговоры о заключении контракта на поставку четырех легких ударных самолетов L-39NG ВВС Сенегала находятся на завершающей стадии.

Как заявлено, ухудшающаяся ситуация в области безопасности в Западной Африке значительно продвинула переговоры, которые начались еще в 2018 году.

Заместитель министра по оборонному сотрудничеству Томаш Копечны 17 января встретился с министром Вооруженных сил Республики Сенегал Сидикимом Кабоу и начальником штаба Вооруженных сил генералом Бирамом Диопом. На январь также была запланирована встреча в Лондоне представителей Министерства экономики и планирования Сенегала с представителями Чехии для уточнения последних деталей финансирования проекта. По заявлению Томаша Копечны, соглашение должно быть подписано в течение нескольких недель и вступит в силу к концу марта 2020 года.

Вооруженные силы Чешской Республики и Сенегала совместно участвуют в обеспечении безопасности в Мали в составе миссий MINUSMA и EUTM.

Как сообщал ЦАМТО, компания Aero Vodochody в апреле 2018 года сообщила о достижении соглашения о продаже четырех реактивных легких ударных самолетов L-39NG Сенегалу, который стал первым зарубежным заказчиков последней версии самолета. Президент Республики Сенегал Маки Салл подтвердил намерение приобрести самолеты в ходе празднования Дня независимости страны. Соглашение также будет включать материально-техническое обеспечение техники, подготовку технического персонала и пилотов, в том числе переобучение, обучение инструкторов, боевую подготовку, поставку запасных частей.

В октябре 2019 года начальник штаба ВВС Сенегала генерал Жозеф Мамаду Диоп в ходе визита в Чехию совершил полет на борту опытного образца L-39NG, который пилотировал летчик-испытатель Aero Vodochody Владимир Товарек (полет продолжался около часа).

Aero Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". Aero Vodochody открыла сборочную линию L-39NG в январе 2018 года. В рамках программы разработки и испытаний собраны четыре L-39NG. Первый и четвертый самолеты предназначены для летных испытаний, второй – для статических испытаний, третий – для испытаний на усталостные нагрузки.

Сертификацию учебно-тренировочной версии L-39NG Aero Vodochody планирует завершить в третьем квартале 2020 года, легкой ударной версии – в 2021 году. Компания рассчитывает перейти к полномасштабному производству к 2022 году, выпуская до 16 УБС в год.

УТС L-39NG разработан для подготовки пилотов на базе ранее выпускавшегося УБС L-39 с применением новых технологий и оборудования. Он оснащен современным двигателем FJ44-4M компании Williams International. Авионика самолета адаптирована для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески вооружения. Самолет использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения.

По информации Jane's Defence Weekly, на вооружении ВВС Сенегала в настоящее время боевые самолеты отсутствуют. На вооружении имеются вертолеты Ми-24/35 и Ми-17. Компания Embraer в 2013 году объявила о намерении Сенегала приобрести 3 самолета "Супер Тукано", но контракт подписан не был.

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