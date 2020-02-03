МО заказало у "НПО машиностроения" продлить срок эксплуатации ракет комплекса "Авангард"

Сейчас корпорация проводит оценку, насколько необходимо продлить сроки эксплуатации и насколько это возможно сделать

РЕУТОВ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") по заданию Минобороны работает над увеличением срока эксплуатации ракет УР-100Н УТТХ, являющихся носителями гиперзвукового планирующего боевого блока комплекса "Авангард". Об этом журналистам в пятницу сообщил генеральный директор предприятия Александр Леонов в кулуарах ежегодных Королёвских чтений.

"Мы над этим продолжаем работать, и есть такие задачи, поставленные министерством обороны. Так что и в этом году будут продолжены работы по продлению сроков", - сказал Леонов.

По его словам, сейчас проводится оценка, насколько необходимо продлить сроки эксплуатации и насколько это возможно сделать.

В мае 2019 года в интервью ТАСС Леонов сообщал, что "НПО машиностроения" продлило срок эксплуатации УР-100Н УТТХ до 36 лет. Для этого было проведено множество научных исследований и опытно-конструкторских работ. В частности, были определены запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверено состояние стенок топливных баков этих ракет, проанализировано состояние компонентов ракетного топлива, проведены испытания в климатических камерах.

Об "Авангарде"

В ближайшей перспективе УР-100Н УТТХ будут использоваться в качестве носителей гиперзвукового боевого блока "Авангард". Впервые о нем рассказал в послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин. В декабре 2019 года первые комплексы заступили на боевое дежурство. В дальнейшем УР-100Н УТТХ будут заменены перспективными баллистическими ракетами "Сармат".

Боевой блок "Авангард" разработан в "НПО машиностроения". Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

Ракета УР-100Н УТТХ - глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея (сейчас - "НПО машиностроения") в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году. В настоящее время на вооружении РВСН, по данным открытых источников, находится 30 таких ракет шахтного базирования. Стартовая масса ракеты - около 100 тонн, забрасываемая - около 4,5 тонны.