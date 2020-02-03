Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной?

Истребитель пятого поколения должен быть сейчас у каждой уважающей себя авиационной державы – это веяние времени, гарантия безопасности и будущих побед. Такие есть у США – считающийся эталонной машиной F-22 Raptor и F-35 Lightning. Собственно, это и было в свое время одним из главных мотивов разработки ПАК ФА – прототипа Су-57. Сегодня Россия и Китай самолетами пятого поколения называют свои Су-57 и J-20, но стопроцентного подтверждения принадлежности их к боевой авиационной элите пока нет.

Репутацию Су-57 сильнее всего, пожалуй, подпортила совсем недавняя авария. 24 декабря 2019 года в 111 километрах от аэродрома Дзёмги в Хабаровском крае истребитель рухнул на землю, но летчик катапультировался и не пострадал. Не было и разрушений на земле – упал в тайге. Утверждается, что это был испытательный полет первого самолета, который должны были передать в войска до конца 2019 года. Предполагалось, что и в нынешнем, 2020-м, ВКС могли получить еще один самолет, с последующим увеличением серийного выпуска этого истребителя – всего до 2028 года армии было обещано 76 единиц Су-57, в том числе с двигателями второго этапа. По одной из версий, к слову, самолет разбился именно из-за неполадок в двигателе АЛ-41Ф1 (изделие 117), который является двигателем первого этапа.

За минувшие с первого полета 10 лет Су-57 лишь трижды попадал в сводки авиапроисшествий (с учетом последнего). Во время демонстрационного полета на МАКС-2011 21 августа была замечена вспышка пламени из двигателя (возможно, помпаж), после чего летчик выпустил тормозной парашют и самолет остановился на взлетно-посадочной полосе. 10 июля 2014 года на аэродроме Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском после выполнения штатного испытательного полета при посадке у Су-57 наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, а затем произошло локальное возгорание. Пожар быстро потушили, а самолет удалось восстановить, и он продолжил участвовать в испытаниях. Для сравнения – американские "невидимки" F-35 с момента первого полета 16 декабря 2006 года семь раз становились участниками авиапроисшествий, в том числе 9 апреля 2019 года, когда F-35 ВВС Японии рухнул в море при выполнении тренировочного полета.

По отношению к истребителю Су-57 есть как претензии, так хвалебные отзывы. Среди первых – практически полное игнорирование стелс-технологий, обеспечивающих низкую радиолокационную заметность, а также отсутствие серийного двигателя второго этапа. Зато высокая скорость, маневренность, мощное вооружение.

Вот как, например, оценивают Су-57 американские эксперты на портале National Interest (аналитическое издание на военно-политическую тематику). Там отмечают, что новейший российский многофункциональный истребитель по большинству характеристик оказался предпочтительнее аналогичного самолета американского производства. Сравнивая характеристики Су-57 и F-35, специалисты пришли к выводу, что "сушка" отличается в лучшую сторону по таким показателям, как дальность полета, скорость и маневренность. При этом, как и российские эксперты, американцы отмечают лучшую скрытность Lightning и возможность этого истребителя в полной мере использовать концепцию "обобщения информации" и создавать интегрированную динамическую картину поля боя и передавать ее другим подразделениям в режиме реального времени.

Говоря о Су-57, американцы отмечают, что его основная задача – завоевание превосходства в воздухе. Поэтому российский истребитель не нуждается в повышенной скрытности и некоторых функциях, которые имеются у F-35. "Поскольку российская доктрина воздушного боя больше заинтересована в противодействии чужим самолетам-"невидимкам", чем в развертывании собственных, Су-57 обладает техническим потенциалом для наилучшего решения стратегических потребностей России", – отмечает National Interest.

Первым летчиком-испытателем, который поднял в небо с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре Су-57 (тогда еще Т-50) 29 января 2010 года, был Сергей Богдан. Еще в 2011 году на авиасалоне в Жуковском он рассказывал автору этих строк: "Самолет Т-50 отличается именно тем, что это истребитель пятого поколения. По своим пилотажным характеристикам он близок к Су-35, который имеет статус "четыре два плюс", но это уже совсем другой самолет. Он легче в управлении, более маневренный. И эти характеристики будут улучшены в ходе испытаний. Могу сказать, что это лучший истребитель, которым я управлял в жизни".

У Су-57 есть еще один яркий "поклонник" – президент Владимир Путин. Хорошо памятны его слова в марте прошлого года во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России" (далеко не авиационными специалистами). "Самый лучший наш самолет. Не только наш – в мире самый лучший. Сто процентов. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет", – хвалил тогда российский лидер истребитель Су-57. После этих слов президента дело сдвинулось с мертвой точки – истребитель пообещали поставить на поток.

Российский истребитель Су-57, разработанный в рамках проекта ПАК ФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (Путин тогда даже вспомнил это название), должен был начать поступать на вооружение ВКС еще в 2016 году. Предполагалось, что еще через год его начнут выпускать серийно. Но этого не произошло. Этот самолет не самый дешевый, зато самый современный и оснащенный. Еще в 2010 году, будучи премьер-министром, Путин озвучил сумму в 30 млрд рублей, которая была потрачена на первый этап его создания. По его словам, еще столько же потребуется на модернизацию двигателя, вооружений и пр. Вероятно, что именно финансовая составляющая повлияла на задержки в разработке машины.

Владимир Путин истребителю Су-57 снизил цену и определил планку в 2,23 млрд рублей (вместо изначальных свыше 3 млрд), "пробив" у ОАК 20-процентное снижение цены. И денег в оборонном бюджете на приобретение 76 Су-57, безусловно, хватит, тем более что военный "кошелек" несколько потяжелел. Если даже построить 100 истребителей по цене не в "заниженные" 2,23 млрд, а в "полноценные" 4 млрд, то это будет всего лишь 400 млрд – менее 15 процентов военного бюджета страны за один год. То есть дело не только в деньгах.

Дело в том, что как в самом Минобороны, так и в руководстве ОПК отношение к производству Су-57 периодически менялось – доводить до ума или бросить на полпути дорогую игрушку. Но деньги были вложены немалые, и самолет все-таки решили пустить в серийное производство.

В принципе, 76 истребителей, пусть даже и нового поколения, это не так уж и много, тем более в масштабах такой страны, как Россия. Однако их боевое применение изначально предполагалось в виде своеобразного воздушного спецназа, группы высокотехнологической поддержки в воздухе остальных самолетов, как истребителей, так и бомбардировщиков. Это такой летающий куратор в воздухе, который способен как сам наносить удары по наземным целям и эффективно вести воздушный бой с самолетами противника, так и обеспечивать боевую работу групп других самолетов.

В Минобороны считают, что в составе ВКС будет вполне достаточно до 2027 года иметь три авиаполка, вооруженных Су-57.

При необходимости их можно будет перебрасывать для "усиления" на тот или иной участок страны и наращивать воздушную группировку в соответствии с целесообразностью их применения. Тут дело не в количестве одного типа самолетов, а именно в общей боевой мощи всей воздушной группировки, где с высокими боевыми возможностями используются и другие истребители. А еще, как можно судить по совместным полетам Су-57 и беспилотника С-70 "Охотник", истребитель будет управлять и этими дронами. Тем более что оба созданы ОКБ "Сухого" по схожим технологиям.

10 лет "нормального полета" – в России за это время произведено 13 опытных экземпляров Су-57. 10 из них являются образцами для летных испытаний, в том числе пять с прототипом двигателя второго этапа (изделие 30). Еще три экземпляра предназначены для наземных статических испытаний.

Словом, говорить о Су-57 как о действующем боевом истребителе пятого поколения, проходящем штатную эксплуатацию в ВКС, как-то не приходится. Будем надеяться, второе десятилетие жизни проекта Су-57 окажется удачнее первого.

Виктор Сокирко