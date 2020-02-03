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Испытания «Ангары» решили резко сократить

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«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Летные испытания тяжелой ракеты «Ангара-А5» предполагают шесть пусков, что меньше изначально запланированного. Об этом заявил представитель конструкторского бюро «Салют» Юрий Клименко, передает ТАСС.

«Объемы летных испытаний сокращаются даже для "Ангары". Для пятой "Ангары" [было] десять пусков, теперь уже всего шесть пусков», — сказал он.

Клименко добавил, что в рамках летных испытаний космического ракетного комплекса «Амур» (для пусков ракет семейства «Ангара» с Восточного) будет еще меньше стартов.

В январе агентство сообщило, что ракету «Ангара-А5», предназначенную для испытания системы аварийного спасения перспективного лунного космического корабля «Орел» (бывшая «Федерация»), в ходе полета предлагается разрушить.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был состояться в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
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