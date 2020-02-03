В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты

Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.

Ведущий специалист предприятия Александр Багров напомнил, что сейчас известны два таких объекта - астероид Оумуамуа и комета, открытая крымским астрономом Геннадием Борисовым

ХИМКИ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Специалисты НПО им. С. А. Лавочкина подготовили ряд технических решений, которые позволят сажать автоматические космические станции на межзвездные объекты. Об этом сообщил в пятницу ведущий специалист предприятия Александр Багров, выступая на Академических научных чтениях по космонавтике.

Он напомнил, что сейчас известны два таких объекта - астероид Оумуамуа и комета, открытая крымским астрономом Геннадием Борисовым. Багров отметил, что специалистам будет интересно узнать химический и изотопный составы этих объектов.

По словам ведущего специалиста НПО Лавочкина, для этого космическому аппарату нужно "перехватить или догнать" подобные объекты, которые передвигаются с очень большой скоростью. При этом оба варианта предполагают очень высокую и резкую потерю скорости - несколько десятков километров в секунду, в результате чего при посадке научные приборы разрушатся, отметил он.

Багров считает, космический аппарат для исследования межзвездных объектов должен состоять из носовой части и хвостовой части, где будут установлены научные приборы. Он уточнил, что научные приборы должны быть защищены от повреждения при посадке космических аппаратов на межзвездные объекты. "Научная аппаратура будет сохранена, если ее залить прочным крепким материалом", - сказал специалист.

Представитель НПО Лавочкина сообщил, что британские ученые исследовали механизмы защиты научных приборов с помощью нафталина, тогда приборы выдержали ударное ускорение в 15 тыс. g. У специалистов из России другое предложение - залить приборы криогенным льдом, который может выдержать ударное ускорение до 50 тыс. g, что позволит защитить аппаратуру. Лед можно немного подогреть после посадки, и он испарится, добавил Багров.

В презентации специалиста уточняется, что космический аппарат должен на очень большой скорости (около 50 км/сек) столкнуться с поверхностью межзвездного объекта, а затем проникнуть в его грунт на глубину около 250 м. Это должно быть сделано за счет специального сверхпрочного пенетратора.