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Российская газета

У страха глаза велики: российский спутник вызвал беспокойство в США

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Источник изображения: iStock

Маневрирование российского космического аппарата "Космос-2542" вблизи американского спутника KH-11 вызвало очередную волну опасений в США. В Пентагоне считают, что спутники-инспекторы России могут использоваться для сбора разведывательных данных или уничтожения других космических объектов.

Как сообщает издание The Drive, запущенный в ноябре прошлого года с военного космодрома Плесецк спутник "Космос-2542" синхронизировал траекторию полета с американским спутником KH-11.

Начиная с 20 января "Космос-2542" провел серию маневров, чтобы изменить свою позицию. Аспирант Университета Пердью Майкл Томпсон заявляет, что орбиты спутников скорректированы таким образом, чтобы аппараты сближались "один раз в 11-12 дней".

При этом, как отметил специалист по астродинамике, "Космос" имеет возможность "наблюдать" за американским коллегой с различных сторон. При этом эксперты США признаются, что не знают о конкретном предназначении спутников-инспекторов России. Они лишь предполагают, что "Космос" может нарушить работу, отключить или уничтожить другой объект на околоземной орбите.

Отметим, что в сентябре прошлого года приближение российского космического аппарата-ретранслятора "Луч" к американскому спутнику связи Intelsat 17 привело к волне опасений в США. Эксперты заявили, что с его помощью Россия может перехватывать ретранслируемую информацию.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
США
Проекты
Плесецк
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