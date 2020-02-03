Россия изменит мир, утверждает новый премьер России

Россия обладает прорывными технологиями, которые в ближайшее время будут менять мир. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустинна конференции «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате.
«У нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять наш мир. Например, это беспилотные автомобили», - сказал он.
По словам главы российского правительства, страна не только обладает передовыми разработками, но и активно внедряет их: к примеру, более 100 млн человек в России имеют собственные онлайн-аккаунты и пользуются услугами «электронного правительства».
Будучи лидером в ЕАЭС по цифровым технологиям, Россия готова делиться прорывными инновациями, подчеркнул Мишустин.
«У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку, как я уже сказал, «цифра» стала ключевым элементом глобальной конкуренции, и эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдерживать, а выигрывать», - особо отметил он.