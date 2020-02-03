Россия изменит мир, утверждает новый премьер России

№4

Цитата, q

«У нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять наш мир. Например, это беспилотные автомобили», - сказал он.

М-да, немного напоминает позицию фининтерна. Наработки способные обеспечить мировое цивилизационное лидерство, как создание и экспансия "Национальной технологической экосистемы" и соответствующих способов хозяйствования, действительно есть. Но вопрос совсем в другой плоскости. Так что даже не знаю что лучше, если он понимает о чем говорит или не понимает о чем говорит. Но все больше похоже на "техническую" политику направленную на развитие "государственного капитализма" на "цифровой основе".Проблема в том, что "государственный капитализм с человеческим лицом" тоже не имеет будущего. В мире не просто так "мировой кризис". В некотором смысле "глобализация", это тоже "государственный капитализм". Простое реализуется транснациональными над-государственными структурами. Если он во всем мире загибается по причине растущих физических дисбалансов, и фактически уже "физический банкрот", то и в России построить "государственный капитализм" не получится. Корни проблемы в самих методах хозяйствования, когда капитализм только экономическая технология выстроенная на этих метода хозяйствования. И по мере своего развития исчерпала собственную эффективность. Так что курс на экономические суверенитет конечно вынужденный и необходимый. Но без выработки собственного видения "глобального проекта", как смены способа хозяйствования, курс совершенно бесперспективный. Но собственный "глобальный проект" не может быть основан только на "парадигмах экономического суверенитета", а прежде всего политическая акция, направленная на формировании нового и долгосрочного метода хозяйствования в объективно существующих ресурсных и геополитических условиях. Настоящий "глобальный проект" должен быть направлен на вовлечение и всего остального мира в собственную "экосистему" хозяйствования, что неизменно требует иметь политические парадигмы обеспечивающие такое поглощение "партнеров". Вот и приходим к банальному, пока до нашей "элиты" не дойдет жизненная необходимость собственного, и только собственного, "глобального проекта", причем объективно обоснованного геополитическим положением России и ресурсным условиям России и отвечающему историческому мировоззрению населения России, то все это только политическая эквилибристика и полумеры. Требуется еще осознать несоответствие способа хозяйствования получившего глобально распространение объективным историческим условиям. Так что боюсь никакого роста благосостояния населения не будет, в будет неуклонно приближающийся социально-экономический коллапс. Вот он то и заставить изменить мировоззрение элиты или приведет к смене элиты вообще. Но лучше до этого не доводить, а уже донести очевидное, это не капитализм "работает плохо", он вообще больше не работает, а наши способы хозяйствования не соответствуют историческим условиям. Так что никаким государственным "дотированием" или "цифровой экономико" систему вывести из спирали саморазрушения невозможно. Нужно менять хозяйственные и политические парадигмы.