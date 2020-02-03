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Военно-промышленный курьер

Россия изменит мир, утверждает новый премьер России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия обладает прорывными технологиями, которые в ближайшее время будут менять мир. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустинна конференции «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате.

«У нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять наш мир. Например, это беспилотные автомобили», - сказал он.

По словам главы российского правительства, страна не только обладает передовыми разработками, но и активно внедряет их: к примеру, более 100 млн человек в России имеют собственные онлайн-аккаунты и пользуются услугами «электронного правительства».

Будучи лидером в ЕАЭС по цифровым технологиям, Россия готова делиться прорывными инновациями, подчеркнул Мишустин.

«У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку, как я уже сказал, «цифра»  стала ключевым элементом глобальной конкуренции, и эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдерживать, а выигрывать», - особо отметил он.

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Страны
Россия
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5 комментариев
№1
03.02.2020 01:00
Цитата, q
которые в ближайшее время будут менять мир
Надеюсь к лудшему.
Не удержался, начал с грандиозных обещаний. Не к добру это. Мог бы промолчать и делом показать. Но политики неисправимы.
+3
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№2
03.02.2020 08:56
Да, до этого заявления один сказки рассказывал, другой занимался эпистолярный жанром, а экономика трещала и трещит по швам, как и социальная политика. Вот теперь и новый премьер заразился .  Нам 20 лет предрекали светлое будущее, но почему то, это будущее снизошло только на малую долю людей приближённых к телу и очень богатых. Когда доходы простых ГРАЖДАН РОССИИ падали, эти люди благодаря "взвешенной, продуманной политики" власть имущих увеличили свои доходы на 20%. Молоть языком , это не страной управлять.
+1
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№3
03.02.2020 09:39
не надо сразу менять мир. Давайте сначала изменим жизнь граждан России и дружественных нам государств. Тогда мир сам изменится в лучшую сторону.
+4
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№4
03.02.2020 13:55
Цитата, q
«У нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять наш мир. Например, это беспилотные автомобили», - сказал он.
М-да, немного напоминает позицию фининтерна. Наработки способные обеспечить мировое цивилизационное лидерство, как создание и экспансия "Национальной технологической экосистемы" и соответствующих способов хозяйствования, действительно есть. Но вопрос совсем в другой плоскости. Так что даже не знаю что лучше, если он понимает о чем говорит или не понимает о чем говорит. Но все больше похоже на "техническую" политику направленную на развитие "государственного капитализма" на "цифровой основе".
Проблема в том, что "государственный капитализм с человеческим лицом" тоже не имеет будущего. В мире не просто так "мировой кризис". В некотором смысле "глобализация", это тоже "государственный капитализм". Простое реализуется транснациональными над-государственными структурами. Если он во всем мире загибается по причине растущих физических дисбалансов, и фактически уже "физический банкрот", то и в России построить "государственный капитализм" не получится. Корни проблемы в самих методах хозяйствования, когда капитализм только экономическая технология выстроенная на этих метода хозяйствования. И по мере своего развития исчерпала собственную эффективность. Так что курс на экономические суверенитет конечно вынужденный и необходимый. Но без выработки собственного видения "глобального проекта", как смены способа хозяйствования, курс совершенно бесперспективный. Но собственный "глобальный проект" не может быть основан только на "парадигмах экономического суверенитета", а прежде всего политическая акция, направленная на формировании нового и долгосрочного метода хозяйствования в объективно существующих ресурсных и геополитических условиях. Настоящий "глобальный проект" должен быть направлен на вовлечение и всего остального мира в собственную "экосистему" хозяйствования, что неизменно требует иметь политические парадигмы обеспечивающие такое поглощение "партнеров". Вот и приходим к банальному, пока до нашей "элиты" не дойдет жизненная необходимость собственного, и только собственного, "глобального проекта", причем объективно обоснованного геополитическим положением России и ресурсным условиям России и отвечающему историческому мировоззрению населения России, то все это только политическая эквилибристика и полумеры. Требуется еще осознать несоответствие способа хозяйствования получившего глобально распространение объективным историческим условиям. Так что боюсь никакого роста благосостояния населения не будет,  в будет неуклонно приближающийся социально-экономический коллапс. Вот он то и заставить изменить мировоззрение элиты или приведет к смене элиты вообще. Но лучше до этого не доводить, а уже донести очевидное, это не капитализм "работает плохо", он вообще больше не работает, а наши способы хозяйствования не соответствуют историческим условиям. Так что никаким государственным "дотированием" или "цифровой экономико" систему вывести из спирали саморазрушения невозможно. Нужно менять хозяйственные и политические парадигмы.
0
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№5
03.02.2020 14:10
К сожалению, страны ЕАЭС не находятся в авангарде научно-технического прогресса...
0
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