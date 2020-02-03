На освоение природных ресурсов России будут давать добро Минобороны и ФСБ

В феврале вступают в силу изменения в закон «О недрах», которые предусматривают предоставление участков морских недр для геологоразведки без проведения аукционов.

«Согласно Федеральному закону без проведения аукционов на основании решений правительства Российской Федерации возникает право пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата», - говорится в информационной справке к закону.

При этом одним из условий для получения разрешения на геологоразведку без аукциона станут заключения Минобороны и ФСБ об отсутствии угрозы интересам обороны и безопасности страны.

Согласно разъяснениям Минприроды, «изменения призваны снизить финансовые затраты на получение права пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря, и интенсифицировать геологическое изучения в указанных акваториях».

«Российская газета» приводит сообщение ведомства, где рассказали, что до принятия изменений такие участки нельзя было получить только для геологоразведки без освоения и добычи. Снятие ограничений позволит повысить экономическую привлекательность геологоразведочных работ на шельфе.

Закон вступает в силу с 3 февраля 2020 года.