"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России

Die Welt: военная мощь России значительно увеличилась
Россия за последние годы существенно усилила свою боевую мощь благодаря значительному увеличению расходов на оборону, указано в анализе Исследовательского института национальной обороны при минобороны Швеции. В качестве основных угроз со стороны Москвы СМИ обозначают гиперзвуковое оружие «Авангард», подлодки класса «Борей», субмарину "Лошарик" и находящийся на стадии испытаний подводный беспилотник «Посейдон».
Россия значительно увеличила свою военную мощь с 2008 года, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
На сегодняшний день, согласно результатам исследования, российские Вооруженные силы способны «проводить региональные войны в соседних регионах и одновременно еще и присутствовать в Сирии и на Украине». При этом в России неоднократно утверждали, что страна не является стороной конфликта и в Донбассе нет российского военного контингента.
По прогнозам шведских экспертов, до 2029 года военный потенциал РФ будет концентрироваться в Европе в связи с благоприятными предпосылками для российских операций в этом регионе.
Как отметил бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнрих Браус, Североатлантический альянс беспокоит превосходство России в традиционных вооруженных силах на восточной границе военного блока.
«Авангард» - это комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Как сообщается в открытых источниках, боевой блок, разработанный «НПО машиностроения» (Реутов, Московская область), испытывался с 2004 года и способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости, в 20 раз превышающей скорость звука, маневрируя по курсу и высоте.
Об этом оружии впервые рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. На коллегии российского Минобороны в конце того же года глава государства сообщил, что серийное производство «Авангардов» уже началось. По его словам, это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, «надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия».
В конце прошлого года Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, сообщил, что комплекс «Авангард» уже начал поступать в ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Глава государства назвал это оружием будущего, которое способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону.
Согласно опубликованной в январе этого года статье National Interest, АПЛ «Борей-А» - это «самые тихие российские подводные лодки с баллистическими ракетами» (Р-30 «Булава-30), которые способны уничтожить мир за 30 минут.
В середине января глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил РИА «Новости», что ВМФ России получит первую стратегическую субмарину «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» до конца текущего месяца. Ее должны были поставить на вооружение флота еще в декабре прошлого года, но по техническим причинам сдачу машины перенесли.
Сейчас ВМФ России обладает тремя лодками класса «Борей»: "Юрий Долгорукий», "Александр Невский» и «Владимир Мономах». Отличительные тактико-технические характеристики субмарин проектов «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.
Указанная в статье немецкого издания российская беспилотная система «Посейдон» стала обсуждаться как в российских, так и в иностранных СМИ сразу после того, как в марте 2018 года в послании Федеральному собранию о ней рассказал Путин. По его словам, эти беспилотники способны передвигаться на крайне большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, которая кратно превышает скорость подлодок, «самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей».
Президент обратил внимание, что «Посейдоны» могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Они способны поражать различные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Упомянутый «Лошарик» военные эксперты называют самой бесшумной и практически неуязвимой подлодкой ВМФ России.
Лидия Мисник