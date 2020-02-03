"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России

Die Welt: военная мощь России значительно увеличилась

Россия за последние годы существенно усилила свою боевую мощь благодаря значительному увеличению расходов на оборону, указано в анализе Исследовательского института национальной обороны при минобороны Швеции. В качестве основных угроз со стороны Москвы СМИ обозначают гиперзвуковое оружие «Авангард», подлодки класса «Борей», субмарину "Лошарик" и находящийся на стадии испытаний подводный беспилотник «Посейдон».

Россия значительно увеличила свою военную мощь с 2008 года, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.

Как утверждается в статье, в последние годы существенно возросли расходы Москвы на оборону и военные учения, что укрепило ее боевую мощь.

На сегодняшний день, согласно результатам исследования, российские Вооруженные силы способны «проводить региональные войны в соседних регионах и одновременно еще и присутствовать в Сирии и на Украине». При этом в России неоднократно утверждали, что страна не является стороной конфликта и в Донбассе нет российского военного контингента.

По прогнозам шведских экспертов, до 2029 года военный потенциал РФ будет концентрироваться в Европе в связи с благоприятными предпосылками для российских операций в этом регионе.

Как отметил бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнрих Браус, Североатлантический альянс беспокоит превосходство России в традиционных вооруженных силах на восточной границе военного блока.

Особенную опасность, как указали в статье, представляет гиперзвуковое оружие «Авангард» с возможностью ядерного оснащения, маневренные подводные лодки класса «Борей», находящийся на стадии испытаний подводный беспилотник «Посейдон» и подлодка «Лошарик».

«Авангард» - это комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Как сообщается в открытых источниках, боевой блок, разработанный «НПО машиностроения» (Реутов, Московская область), испытывался с 2004 года и способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости, в 20 раз превышающей скорость звука, маневрируя по курсу и высоте.

Об этом оружии впервые рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. На коллегии российского Минобороны в конце того же года глава государства сообщил, что серийное производство «Авангардов» уже началось. По его словам, это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, «надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия».

В конце прошлого года Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, сообщил, что комплекс «Авангард» уже начал поступать в ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Глава государства назвал это оружием будущего, которое способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону.

Субмарины проекта «Борей» уже второй раз попадают в список самых грозных подлодок мира.

Согласно опубликованной в январе этого года статье National Interest, АПЛ «Борей-А» - это «самые тихие российские подводные лодки с баллистическими ракетами» (Р-30 «Булава-30), которые способны уничтожить мир за 30 минут.

В середине января глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил РИА «Новости», что ВМФ России получит первую стратегическую субмарину «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» до конца текущего месяца. Ее должны были поставить на вооружение флота еще в декабре прошлого года, но по техническим причинам сдачу машины перенесли.

Сейчас ВМФ России обладает тремя лодками класса «Борей»: "Юрий Долгорукий», "Александр Невский» и «Владимир Мономах». Отличительные тактико-технические характеристики субмарин проектов «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.

Указанная в статье немецкого издания российская беспилотная система «Посейдон» стала обсуждаться как в российских, так и в иностранных СМИ сразу после того, как в марте 2018 года в послании Федеральному собранию о ней рассказал Путин. По его словам, эти беспилотники способны передвигаться на крайне большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, которая кратно превышает скорость подлодок, «самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей».

Президент обратил внимание, что «Посейдоны» могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Они способны поражать различные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Упомянутый «Лошарик» военные эксперты называют самой бесшумной и практически неуязвимой подлодкой ВМФ России.

Она применяется для глубоководных исследований и, предположительно, диверсии на пролегающих на дне океана магистральных кабелях связи.

Лидия Мисник