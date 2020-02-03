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Российская газета

Стало известно о планах ОДКБ на 2020 год

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Военная техника на параде в рамках совместных учений КСОР ОДКБ, прошедшем в октябре 2019 года в Нижегородской области.
Военная техника на параде в рамках совместных учений КСОР ОДКБ, прошедшем в октябре 2019 года в Нижегородской области.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

В 2020 году Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет целый ряд учений и тренировок. Речь как о стратегических командно-штабных, так и о специальных мероприятиях. Подробно о планах организации Договора о коллективной безопасности рассказал начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Спланированы специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения государств - членов ОДКБ "Эшелон-2020" и "Поиск-2020" с силами и средствами разведки. В Центрально-Азиатском регионе будет проведено совместное учение "Рубеж-2020", направленное на отработку вопросов противодействия международным террористическим организациям" - сказал Сидоров.

Помимо этого на Кавказе запланировано командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2020" по отработке вопросов борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В ходе командно-штабного учения "Нерушимое братство-2020", которое пройдет в Восточно-Европейском регионе, будут отрабатываться вопросы применения миротворческих сил ОДКБ.

Запланированы также стратегическая командно-штабная тренировка, а также другие учения. Они состоятся на территориях Армении, Беларуси, Киргизии и России.


Тимофей Борисов

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Армения
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2020-й год
Военные учения
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