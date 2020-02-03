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Военное обозрение

ДЭПЛ «Старый Оскол» ЧФ встала на плановый ремонт в Кронштадте

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Источник изображения: Минобороны РФ

Дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота "Старый Оскол" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") встала на плановый ремонт на Кронштадтском морском заводе. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Как говорится в сообщении, субмарина совершила межфлотский переход на Балтику сразу же после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. В настоящее время у побережья Сирии несет службу однотипная ДЭПЛ "Краснодар", которая также готовится к проведению планового ремонта. Предполагается, что "Краснодар" встанет на ремонт сразу же после "Старого Оскола".

Отмечается, что подводная лодка "Старый Оскол" проведет в ремонте не менее 4-х месяцев, после чего, скорей всего, вернется к несению боевого дежурства в Средиземном море.

В мае прошлого года сообщалось, что ДЭПЛ "Старый Оскол" и "Краснодар" станут на плановый ремонт в конце 2020 года. В октябре 2019 СМИ сообщили, что ремонт будет проведен на предприятиях северо-запада России.

Дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол" является третьей в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных для ЧФ на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Проходила испытания в полярных условиях на Северном флоте, после чего в 2016 году совершила межфлотский переход из Полярного в Новороссийск, после чего была введена в состав Черноморского флота.

Подводные лодки проекта 636.3 разработаны для борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника, а также для обороны военно-морских баз, морских и прибрежных коммуникаций.

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2020-й год
636.3
877 Палтус
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