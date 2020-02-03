Беларусь представила снайперскую винтовку собственного производства

Снайперская винтовка «SCR-TigerBY» Это первая снайперская винтовка, производимая в Беларуси. Оружие оснащено новым прибором беспламенной и бесшумной стрельбы – супрессором. #сделановБеларуси pic.twitter.com/yNitzqlrTF — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) January 28, 2020

Белорусские оружейники провели глубокую модернизацию хорошо известной снайперской винтовки Драгунова, назвав новинку SCR-TigerBY. Оружие получило новый ствол, прибор беспламенной и бесшумной стрельбы, обвес и снайперский прицел.

Новый ствол, по данным производителей, рассчитан на восемь тысяч выстрелов и позволяет повысить результативность стрельбы на дистанциях от 300 до 800 метров. Наличие планки Пикатинни позволяет закрепить тактический оптический прицел "Пума" с 12-кратным увеличением.

Кроме того, SCR-TigerBY оснастили новым прибором беспламенной и бесшумной стрельбы. Он исключает ослепление стрелка дульным пламенем и повышает маскировку, а также эффективно снижает громкость звука выстрела.

При ночной стрельбе металлический глушитель устраняет воздействие яркой вспышки на фотоприемное устройство ночного прицела. При этом он не влияет на кучность и точность огня.

Отметим, что впервые снайперская винтовка из Беларуси была представлена на международной выставке оружия MILEX 2019. Как заявил агентству БЕЛТА представитель компании-производителя Олег Тупик, точность стрельбы SCR-TigerBY как минимум в два раза выше, чем у легендарной снайперской винтовки Драгунова.

Николай Грищенко