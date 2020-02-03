Сюрприз для Хафтара: турецкие самоходки T-155 переброшены в Ливию

В столицу Ливии прибыла большая партия турецкой тяжелой военной техники. Об этом свидетельствуют видеокадры, размещенные в Twitter.

Turkish ship that it landed in the port of Tripoli last Tuesday, January 28, 2020 This is confirmed by the General Command that it is a #Turkish invasion that violates all international laws and norms and violates the ceasefire in the western region.#GNA #Libya pic.twitter.com/lNgJUq8iRM — M.LNA (@LNA2019M) January 30, 2020

В Триполи доставлены боевые машины пехоты ACV-15, 35-мм зенитные установки, а также самоходные гаубицы T-155 Firtina.

Ранее это оружие проходило обкатку в ходе военных операций против курдских формирований и боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

По мнению военных экспертов, доставленные САУ являются самым опасным сюрпризом для подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара. 155-мм орудие может поражать цели обычными снарядами на дистанции 30 000 метров, если же будут применяться так называемые активно-реактивные, то дальность поражения возрастает до 40 000 метров. При этом скорострельность гаубицы составляет шесть выстрелов в минуту.

Учитывая, что в Ливии уже длительное время применяются турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые могут осуществлять корректировку, потери ЛНА в живой силе и технике могут резко возрасти. При этом у сил Хафтара нет современных артиллерийских систем, которые могли бы оказать эффективное противодействие. Работа авиации, в частности беспилотников, также существенно осложнена переброской современных средств противовоздушной обороны.

Алексей Моисеев