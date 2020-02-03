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ТАСС

Число летных испытаний ракеты "Ангара-А5" снизили с 10 до шести

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Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Старт.
Фото: © РИА НОВОСТИ/Пресс-служба МО РФ Старт ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Первый запуск был произведён 23 декабря 2014 года в 8:57 мск с космодрома Плесецк.
Источник изображения: https://drugoi.livejournal.com/4049270.html

В Научно-исследовательском институте космических систем сообщили, что также уменьшится число запусков космического ракетного комплекса "Амур"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Тяжелая ракета "Ангара-А5" в рамках летных испытаний будет запущена шесть раз. Об этом сообщил представитель Научно-исследовательского института космических систем (НИИ КС) имени А. А. Максимова (филиал Центра им. М. В. Хруничева) Юрий Клименко.

"Объемы летных испытаний сокращаются даже для "Ангары". Для пятой "Ангары" [было] 10 пусков, теперь уже всего шесть пусков", - сказал Клименко.

По его словам, запусков космического ракетного комплекса "Амур" будет еще меньше.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

XLIV Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева проходят в МГТУ им. Н. Э. Баумана и предприятиях космической отрасли с 28 по 31 января. В них принимают участие специалисты космической отрасли, а также студенты профильных вузов.

В новость внесена правка (12:17 мск) - уточнено название организации в лиде

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Плесецк
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