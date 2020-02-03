Войти
ТАСС

Специалисты РКС разработали сверхвысокочастотные платы для перспективных спутников

961
0
+1
Стенд холдинга РКС
Стенд холдинга "Российские космические системы".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Главной характеристикой новых плат является стабильность их работы даже при большом перепаде температур, характерном для условий космоса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС) разработали технологию изготовления сверхвысокочастотных (СВЧ) коммутационных плат, которые планируется использовать на перспективных российских космических аппаратах. Об этом говорится в пятницу на официальном сайте РКС.

Главной характеристикой новых плат является стабильность их работы даже при большом перепаде температур, характерном для условий космоса. Это обеспечивается применением термической обработки органического диэлектрика.

"Разработанная в РКС технология термообработки коммутационной СВЧ-платы позволила добиться стабильности ее работы при температурах от -196 до 200 градусов Цельсия, что подтверждено экспериментами", - приводит пресс-служба слова руководителя конструкторско-технологического отдела РКС Андрея Жукова.

Как отметили в холдинге, новые СВЧ-платы планируется использовать в перспективных российских космических аппаратах. Новая разработка РКС получила патент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Похожие новости
01.07.2019
Конструкторы сообщили о готовности корабля "Союз МС-13" к полету к МКС
23.05.2017
Проект «цифровая земля» стимулирует рост российской экономики
14.12.2015
Проектировщику Восточного предъявлено обвинение в мошенничестве
31.08.2015
Массовое производство звездных датчиков в РФ начнется в 2016 году
06.06.2013
Глобальная система хищений
23.03.2012
«Прежние схемы обогащения за счет государства работать не будут»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки