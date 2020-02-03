Специалисты РКС разработали сверхвысокочастотные платы для перспективных спутников

Главной характеристикой новых плат является стабильность их работы даже при большом перепаде температур, характерном для условий космоса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС) разработали технологию изготовления сверхвысокочастотных (СВЧ) коммутационных плат, которые планируется использовать на перспективных российских космических аппаратах. Об этом говорится в пятницу на официальном сайте РКС.

Главной характеристикой новых плат является стабильность их работы даже при большом перепаде температур, характерном для условий космоса. Это обеспечивается применением термической обработки органического диэлектрика.

"Разработанная в РКС технология термообработки коммутационной СВЧ-платы позволила добиться стабильности ее работы при температурах от -196 до 200 градусов Цельсия, что подтверждено экспериментами", - приводит пресс-служба слова руководителя конструкторско-технологического отдела РКС Андрея Жукова.

Как отметили в холдинге, новые СВЧ-платы планируется использовать в перспективных российских космических аппаратах. Новая разработка РКС получила патент.