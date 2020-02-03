Станет ли акватория Тихого океана вторым Чернобылем

Комитет экспертов при правительстве Японии пришел к выводу, что надежнее слить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» либо испарить ее в атмосферу.

Об этом говорится в опубликованных основных направлениях для итого доклада по мерам, связанным с ликвидации последствий аварии, передает информационное агентство Kyodo.

Материалы доклада экспертов станут основой решения японского правительства по этой проблеме. Отмечается, что три аварийных реактора на АЭС непрерывно заливают водой для охлаждения. Она протекает через бреши в корпусах установок, откачивается и подвергается дезактивации. При этом воду очищают практически от всех радиоактивных веществ за исключением небольшого количества трития, который считается не слишком опасным.

По данным специалистов, в цистернах на территории АЭС скопилось уже свыше 1 млн тонн этой воды, ее количество ежедневно увеличивается более чем на 170 тонн. Администрация станции наращивает количество емкостей, но они будут в любом случае полностью заполнены к лету 2022 года.

Считается, что слив в океан или испарение в атмосферу наиболее безопасны и относительно легко исполнимы. При этом, как утверждают эксперты, это не окажет какого-либо воздействия на людей или окружающую среду. К тому же слив в океан, считают они, легче контролировать на предмет последствий. В то же время правительство Японии опасается, что такой шаг все равно вызовет беспокойство населения и стран-соседей, может ударить по доходам производителей сельхозпродукции и рыболовной промышленности.