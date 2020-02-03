Войти
Военно-промышленный курьер

Станет ли акватория Тихого океана вторым Чернобылем

663
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Комитет экспертов при правительстве Японии пришел к выводу, что надежнее слить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» либо испарить ее в атмосферу.

Об этом говорится в опубликованных основных направлениях для итого доклада по мерам, связанным с ликвидации последствий аварии, передает информационное агентство Kyodo.

Материалы доклада экспертов станут основой решения японского правительства по этой проблеме. Отмечается, что три аварийных реактора на АЭС непрерывно заливают водой для охлаждения. Она протекает через бреши в корпусах установок, откачивается и подвергается дезактивации. При этом воду очищают практически от всех радиоактивных веществ за исключением небольшого количества трития, который считается не слишком опасным.

По данным специалистов, в цистернах на территории АЭС скопилось уже свыше 1 млн тонн этой воды, ее количество ежедневно увеличивается более чем на 170 тонн. Администрация станции наращивает количество емкостей, но они будут в любом случае полностью заполнены к лету 2022 года.

Считается, что слив в океан или испарение в атмосферу наиболее безопасны и относительно легко исполнимы. При этом, как утверждают эксперты, это не окажет какого-либо воздействия на людей или окружающую среду. К тому же слив в океан, считают они, легче контролировать на предмет последствий. В то же время правительство Японии опасается, что такой шаг все равно вызовет беспокойство населения и стран-соседей, может ударить по доходам производителей сельхозпродукции и рыболовной промышленности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
ЯО
Похожие новости
26.10.2016
Украина в саркофаге
27.09.2016
Ядерная энергетика Поднебесной наступает на пятки российской
20.09.2016
Российская лунная программа может стать туристической
05.09.2016
Посмотреть на проблемы со стороны
23.09.2011
ВВС США приняли на вооружение беспилотный летательный аппарат "Глобал Хоук" в варианте "блок 30" и применили его в Ливии
28.12.2010
Результаты опроса: Япония должна помогать США защищать Тайвань
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки