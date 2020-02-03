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ЦАМТО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит передовые средства ПВО на выставке Defexpo India-2020

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Тор-М2Э
Зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Тор-М2Э».
Источник изображения: army.lv

ЦАМТО, 31 января. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India-2020, которая пройдет с 5 по 8 февраля в г.Лакхнау (шт.Уттар Прадеш , Республика Индия).

На выставке будет наглядно продемонстрирован научно-технический и производственный потенциал Концерна в области разработки, изготовления, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции военного назначения.

На объединенной экспозиции холдинга, помимо Концерна, свои разработки представят шесть его дочерних обществ. В виде макетов, моделей, видеоматериалов, буклетов и постеров будет продемонстрирована продукция военного назначения, актуальная для стран Азиатско-Тихоокеанского региона:

- зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС/ЗРК) наземного и морского базирования, включая С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Риф-М", "Штиль-1" и зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска-М1";

- ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S и Club-N;

- радиолокационные станции контроля воздушного пространства.

В рамках Defexpo India-2020 Концерн впервые в Республике Индия представит модели боевых средств ЗРК "Викинг", в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ из состава ЗРК "Викинг" в масштабе 1:3. Особое внимание на форуме будет уделено предоставлению потенциальным заказчикам информации и материалов по восстановительному ремонту техники с заменой элементной базы, а также модернизации средств ЗРК "Оса-АКМ" и ЗПРК "Тунгуска".

"Наше участие в этом мероприятии направлено на укрепление имиджа Концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, на расширение круга потенциальных заказчиков среди стран АТР", – заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, на Defexpo India-2020 представители Концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Республики Индия, а также других стран, принимающих участие в выставке, с потенциальными заказчиками продукции военного и гражданского назначения, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации средств ПВО, обучению специалистов.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
Продукция
9М317 ЗУР
Club-N
Club-S
Tор-М2
Оса-АКМ
Риф-М
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Тунгуска
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Калибр КР
Тор ЗРК
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