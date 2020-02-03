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ЦАМТО

ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции

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Avante-1400
Корабль для патрулирования побережья (BVL) проекта Avante 1400. Источник: pdff.sytes.net.

ЦАМТО, 31 января. Командование ВС Марокко ведет переговоры с испанской компанией Navantia о приобретении двух патрульных кораблей класса Avante-1400. Кроме того, Рабат также планирует закупить самоходные артиллерийские установки и ЗРК во Франции.

Как сообщает Defenceweb.co.za, в декабре 2019 года испанская газета El Pais сообщила, что соглашение с Navantia находится на завершающей стадии согласования и ожидает одобрения короля Марокко Мохаммеда VI. Стоимость двух кораблей составит около 260 млн. евро, включая их обслуживание. Предположительно, французская компания Kership предлагала Марокко патрульные корабли класса "Говинд". Тем не менее, пока не ясно, как согласуется продажа кораблей производства испанской Navantia с планами Марокко расширить свою исключительную экономическую зону до испанских территориальных вод вблизи Канарских островов.

Предполагается, что корабли для Марокко будут построены по проекту, сходному с "Аванте", которые были поставлены ВМС Венесуэлы. Первоначально Navantia построила четыре корабля "Аванте-3000" для ВМС Испании и по четыре "Аванте-2200" и "Аванте-1400" для ВМС Венесуэлы. Корабли могут выполнять широкий спектр задач, включая разведку и защиту прибрежных районов, морских путей сообщения, пожаротушение, борьбу с загрязнением моря, перевозку войск и материальных средств, поисково-спасательные операции и др. По данным Navantia, корабли "Аванте" специально разработаны для применения в условиях высокой температуры воздуха и морской воды, а также при влажности около 100%.

Кроме того, по данным французской La Tribune, Марокко закупает 40 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь" компании Nexter за 170 млн. евро, необходимые боеприпасы стоимостью 30 млн. евро, а также четыре батареи ЗРК MICA-VL производства MBDA за 200 млн. евро. По данным La Tribune, ВС Марокко также заинтересованы в заключении с французской Naval Group контракта на техническое обслуживание кораблей ВМС, включая три корвета класса "Сигма" и многоцелевой фрегат класса FREMM.

Предполагается, что официально о подписании контрактов будет объявлено в рамках визита в Марокко президента Франции Эммануэля Макрона 12 февраля. Этот визит станет третьей официальной поездкой Э.Макрона в Марокко после его избрания в мае 2017 года.

Франция и Марокко традиционно поддерживают тесные связи в сфере экономики и обороны. В период с 2008 по 2018 гг. Франция продала Марокко ВиВТ на сумму около 1,8 млрд. евро, включая два спутника.

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Венесуэла
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