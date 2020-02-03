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Военное обозрение

Турция намерена построить военную базу в окрестностях ливийской столицы

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Источник изображения: topwar.ru

Турция намерена построить собственную военную базу на территории Ливии. Как сообщают ливийские СМИ со ссылкой на военные источники, Анкара уже начала переговоры с правительством национального согласия, контролирующим ливийскую столицу.

По сведениям, представленным телеканалом Al Arabiya, новая турецкая военная база может быть расположена вблизи Триполи, на ней планируется разместить подразделения турецкого спецназа и Военно-морских сил Турции. Кроме того, база будет оборудована взлетно-посадочной полосой и пунктом связи. В ходе начавшихся переговоров ПНС заявило о желании закупить в Турции военные самолеты и беспилотники. Вероятней всего это условие войдет в сделку.

На фоне этих переговоров появились новости о том, что в четверг Турция перебросила на территорию Ливии боевиков из Сомали и Кении и заключила с ПНС первую сделку по поставке подразделениям и племенам, воюющим на стороне ПНС средств ПВО, каких именно не сообщается.

Чуть ранее сообщалось о прибытии в порт Триполи грузового судна в сопровождении двух турецких боевых кораблей, которые доставили в Ливию бронетехнику, включая танки, а также турецких военных.

Напомним, что Анкара заключила с ПНС соглашение, в рамках которого Турция пообещала поддерживать "легитимное" правительство Ливии, оказывая ему всестороннюю поддержку, включая военную. Что пообещал Сарадж за это Эрдогану неизвестно.

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Страны
Кения
Ливия
Сомали
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
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