«Алмаз-Антей» покажет в Индии новейший ЗРК «Викинг»

Модели боевых средств из состава новейшего зенитно-ракетного комплекса «Викинг» покажет концерн ВКО «Алмаз-Антей» на выставке «DEFEXPO INDIA – 2020», сообщили в пресс-службе концерна.

Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений "DEFEXPO INDIA – 2020" пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).

"В рамках "DEFEXPO INDIA – 2020" концерн впервые в Республике Индия представит модели боевых средств ЗРК "Викинг", в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ из состава ЗРК "Викинг" в масштабе 1:3", – передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

Кроме того, в виде макетов, моделей, видеоматериалов, буклетов и постеров будут показаны зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС/ЗРК) наземного и морского базирования, включая С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Риф-М", "Штиль-1" и зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска-М1". Концерн также покажет ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S, Club-N и радиолокационные станции контроля воздушного пространства.

"Особое внимание на форуме будет уделено предоставлению потенциальным заказчикам информации и материалов по восстановительному ремонту техники с заменой элементной базы, а также модернизации средств ЗРК Оса-АКМ" и ЗПРК "Тунгуска", –отметили в пресс-службе.

Делегацию концерна возглавит заместитель гендиректора компании Вячеслав Дзиркалн. По его словам, на "DEFEXPO INDIA – 2020" представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии, а также других стран, принимающих участие в выставке.

Дмитрий Зубарев