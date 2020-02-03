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В Германии назвали главную военную цель Москвы

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Источник изображения: Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

В настоящее время боевая мощь России больше, чем когда-либо, пишет Die Welt.

В публикации также назвали основное направление, на котором будет до 2029 года концентрироваться страна. «И главная военная цель Москвы — Европа», — полагают в немецкой газете.

Издание отмечает, что усиление России, начавшееся с 2008 года, произошло за счет увеличения военного бюджета и количества боевых учений. Газета отмечает, что в настоящее время страна способна участвовать сразу в нескольких региональных конфликтах.

Многофункциональный истребитель Су-57

Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В публикации газета ссылается на выводы шведского Исследовательского института национальной обороны.

В январе в немецком издании Handelsblatt написали, что проектируемый российский атомный авианосец «Москва» поражает своими размерами и мощью.

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Страны
Германия
Россия
Швеция
Проекты
Авианосец
Военные учения
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2 комментария
№1
03.02.2020 13:08
Главная цель Москвы - отодвинуть НАТО от России к прежним границам 1991г которые НАТО обещали не нарушать.
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№2
03.02.2020 15:04
Что тут можно сказать: газета die Welt издается дураками для дураков...
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