Израиль становится законодателем «моды» в сфере производства беспилотников

Многоцелевой беспилотный летательный аппарат (БЛА) большой дальности Heron MK II официально дебютирует на предстоящем авиасалоне в Сингапуре. Израильский БЛА представляет собой развитие существующей модели Heron, у которой серьёзно улучшены характеристики и возможности.

По заявлению Israel Aerospace Industries, оснащённый двигателем Rotax 915 iS беспилотник может подниматься на высоту более 10,5 км и развивать максимальную скорость до 260 км/ч. При этом Heron MK II способен проводить в воздухе без посадки до 45 часов.

ПМ отмечает, что беспилотник получил облегчённую и более прочную конструкцию, улучшенный двигатель и авионику, а также может нести различные виды полезной нагрузки, включая аппаратуру для ведения наблюдения и сбора информации об активности на земле.