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Российские «Сушки» указали на дверь турецким F-16

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил своего российского коллегу в невыполнении договоренностей по Идлибу. Анкара рассчитывала получить контроль над северной частью Сирии, что в свою очередь, категорически не устраивает официальный Дамаск.

В результате ВС САР начали наступление и прорвали фронт исламистов, что стало полной неожиданностью для Турции.

Для того, чтобы восстановить статус-кво и помочь боевикам, в небо были подняты турецкие истребители F-16. Они были должны остановить продвижение сирийской армии в Идлибе. Ночью самолеты ВВС Турции вошли в воздушное пространство Сирии, однако, не дойдя до цели, были перехвачены российскими истребителями Су-35С. В результате турецкие истребители ретировались.

Эта информация стала известна после публикаций в ряде арабских СМИ. В свою очередь Москва и Анкара пытаются скрыть данный инцидент, так как официальные лица по этому поводу от комментариев отказываются.

Ранее российские истребители уже производили перехват турецких самолетов, пытавшихся нанести удары по сирийским правительственным войскам в Идлибе. Данные действия говорят о том, что Анкара снова решила пойти на эскалацию конфликта. Это косвенно подтверждается тем, что Эрдоган обвинил Владимира Путина в вероломстве по поводу урегулирования Идлибского кризиса.

«Москва должна срочно пересмотреть сотрудничество или с Сирией, или с Турцией, так как терпение Анкары на исходе. Если вы спросите Москву, то окажется, что все четыре миллиона жителей Идлиба - террористы. На самом деле эти люди бежали от насилия режима Асада», - лицемерно заявил турецкий президент.

В настоящее время политика Турции направлена на поэтапную ассимиляцию населения северной части Сирии и включения указанного региона в состав своей страны. Об этом свидетельствуют выдача жителям севера Алеппо соответствующих документов, изменение номерных знаков автомобилей, перевод делопроизводства на турецкий язык и другие сопутствующие факторы. 

Портал Free News отметил, что наступления сирийской армии сорвало эти планы, что и вызвало гневную реакцию Анкары.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
F-16
Су-35С
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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