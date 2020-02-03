Кого вооружают подпольные мастерские

В стрелковом клубе в Калужской области, где охотничье оружие массово переделывали в боевое автоматическое, изъяли свыше тысячи стволов, передаёт ФСБ России.

Отмечается, что группа из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба «Паритет-СВ» в городе Юхнов организовала на базе клуба «мастерскую по переделке охотничьего и охолощённого оружия в боевое автоматическое».

«В складских помещениях, стрелковом тире и на территории стрелкового клуба из незаконного оборота изъято более 1,2 тыс единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, сертифицированного как охотничьи карабины и массогабаритные макеты», - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди обнаруженного - пулемёты, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки, карабины и большое число патронов различного калибра.