FX: стелс по-японски

Япония всерьёз намерена создать собственный стелс-истребитель. Вчера, 30 января, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны Японии выпустило рендер своего перспективного истребителя и огласило дальнейшие планы по его разработке.

Программа разработки перспективного истребителя, ранее известного как Future Fighter и F-3, теперь официально переименована в FX. В текущем году на разработку планируется потратить $256,5 млн, из которых 60% будет выделено на исследовательские проекты, а оставшиеся 40% — «на деятельность по концептуальному проектированию в развитии под руководством Японии».

Рендер перспективного истребителя FX Источник изображения: janes.com

Представленный рендер выглядит весьма футуристично и, вероятно, реальный образец будет несколько отличаться от его ранней визуализации. При этом принять на вооружение новые самолёты в Минобороны Японии планируют уже до 2035 года, когда начнётся активное списание истребителей F-2.

Самолёты F-2 начали поступать на вооружение в 2000-е годы и должны завершить службу в 2030-е годы. Всего на вооружении ВВС Японии состоит 91 истребитель F-2. По неофициальной информации, проект разработки F-3 рассчитан на 15 лет и будет стоить $15 млрд. Ранее в Японии уже построили и испытали демонстратор технологий для истребителя нового поколения под названием Shinshin, также известный как Mitsubishi X-2.