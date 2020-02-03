На верфи GRSE заложен киль второго фрегата "Проект-17A" для ВМС Индии

ЦАМТО, 31 января. Компания Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) объявила о состоявшейся 24 января церемонии закладки киля второго из трех заказанных командованием ВМС Индии фрегата класса "Проект-17A" (P-17A).

По информации GRSE, церемония была проведена досрочно.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии объявило о подписании контрактов на поставку семи фрегатов "Проект 17A" 20 февраля 2015 года. Общая стоимость кораблей оценивается в 500 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.). Фрегаты должны быть построены двумя государственными судостроительными компаниями: Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбае и Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) в Колкате. MDL будет выступать в качестве головной верфи и построит четыре фрегата, GRSE – три. Стоимость контракта с GRSE на строительство трех фрегатов составила 192,94 млрд. рупий. Это крупнейший заказ, когда-либо полученный компанией.

Резка стали для постройки головного корабля серии, "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года, закладка киля состоялась 28 декабря 2017 года. Спуск фрегата на воду прошел 28 сентября 2019 года. Второй корабль был заложен 7 мая 2019 года.Закладка киля первого фрегата, который будет построен GRSE, состоялась на предприятии в Колкате в ноябре 2018 года. Резка стали для постройки второго фрегата (заводской номер Yard 3023) на предприятии GRSE началась 20 августа 2019 года.

Предполагается, что верфь MDL поставит заказанные корабли ВМС Индии в 2022, 2023, 2024 и 2025 гг., а GRSE – в 2023, 2024 и 2025 гг.

Фрегаты будут строиться с использованием новейшей интегрированной методологии сборки, предусматривающей более тщательную предварительную подготовку для повышения качества и значительного сокращения сроков постройки. GRSE и MDL достигли договоренности с итальянской Fincantieri, которая выступает поставщиком "ноу-хау" для улучшения технологий и расширения возможностей постройки кораблей.

Фрегат класса "Нилгири" "Проекта-17А" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и будет отличаться от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.

Как предполагается, длина корабля проекта P-17A составит 149 м, ширина – 17,8 м, осадка – 5,15 м, стандартное водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегаты будут оборудованы главной энергетической установкой типа CODOG (combined diesel or gas), включающей два газотурбинных двигателя LM2500 компании General Electric и пару дизельных MAN 12V28/33D STC. Максимальная расчетная скорость хода – 28 узлов, дальность морского перехода на скорости 16-18 узлов – 5500 морских миль. В состав вооружения корабля войдут 127-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8" с РЛС ELM-2248, 8 сверхзвуковых ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.