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ТАСС

"НПО машиностроения" готово модернизировать ракетный комплекс "Утес" в Крыму

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Пуск крылатой ракеты
Пуск крылатой ракеты по морской мишени из БРК Утес в ходе учений ЧФ РФ в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Генеральный директор предприятия Александр Леонов отметил, что "все зависит от планов Министерства обороны"

РЕУТОВ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Реутовское "НПО машиностроения" готово провести работы по модернизации берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в Крыму. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

"Мы провели работы по восстановлению БРК "Утес", сейчас постоянно занимаемся поддержанием комплекса в работоспособном состоянии. Что же касается переоснащения, то все зависит от планов Министерства обороны. Когда такая задача будет нам поставлена, "НПО машиностроения" ее выполнит", - сказал Леонов.

Стационарный БРК "Утес" с противокорабельной крылатой ракетой П-35 "Прогресс" имеет шахтное базирование. Комплекс разработан в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Дальность полета противокорабельной ракеты комплекса - до 460 км. Ранее Леонов сообщал, что "НПО машиностроения" планирует переоснастить комплекс на новые образцы ракет.

По договору 1996 года о разделе Черноморского флота БРК "Утес" отошел к Украине и был заброшен. После возвращения в 2014 году Крыма в состав России боеготовность БРК "Утес" была восстановлена, регулярно проходят учебно-боевые пуски. В частности, пуски двух ракет были выполнены 9 января в ходе совместных учений кораблей Северного и Черноморского флотов, за которыми наблюдал президент РФ Владимир Путин.

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