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В Военно-воздушной академии прошла уникальная выставка перспективных разработок "День инноваций-2020"

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Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: школа-40.рф

ЦАМТО, 31 января. В Воронеже на базе Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина прошла выставка научных разработок "День инноваций–2020".

Научные и образовательные организации вуза представили свои новейшие и перспективные разработки в области беспилотной авиации, роботизированных комплексов, радиоэлектронного оборудования, авиационного вооружения, информационных технологий, инженерно-технического обеспечения полетов и других сфер деятельности академии. Всего было выставлено 25 экспонатов.

В ходе мероприятия впервые были продемонстрированы роботизированные устройства охраны и обороны позиционного района, программно-моделирующий комплекс для оценки характеристик боевой повреждаемости планера самолета, система определения высоты и скорости крылатой ракеты, тренажер блока неуправляемых авиационных ракет, модернизированные образцы беспилотного боевого авиационного комплекса "Рой-93", комплекса разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы и многие другие.

Мероприятие прошло под руководством начальника Военно-воздушной академии генерал-полковника Геннадия Зиброва.

Специальная комиссия определит победителей выставки, которые представят свои наработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед", Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" и других площадках, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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