Войти
ЦАМТО

Передача технологий производства С-400 Турции возможна в рамках будущих контрактов

721
0
-1
Российские специалисты в ходе испытаний наглядно показали турецким военным все достоинства С-400.
Российские специалисты в ходе испытаний наглядно показали турецким военным все достоинства С-400.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 31 января. Частичная передача технологий производства ЗРС С-400 Турции возможна в рамках контрактов, которые могут быть заключены в будущем, этот процесс должен быть постепенным, и будет зависеть от готовности турецкой аэрокосмической промышленности работать с подобными технологиями.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее в некоторых турецких СМИ был опубликован материал, согласно которому Россия "обманула" Турцию с контрактом на поставку ЗРС С-400. Издания утверждают, что изначально российские официальные лица говорили о возможности частичной передачи технологий производства этих систем. Сейчас же ясно, что технологии передавать пока не планируется.

"Желание Турции получить возможность осуществить трансферт технологий по зенитной ракетной системе С-400 понятно. Ничего невозможного здесь нет, и это предмет соответствующих коммерческих договоренностей между российскими и турецкими структурами", – сказал И.Коротченко.

При этом он отметил, что С-400 является одной из самых сложных и современных с точки зрения технологий производства систем вооружения, существующих на сегодняшний день. По его словам, освоение турецкой аэрокосмической промышленностью производства отдельных компонентов российской ЗРС должно быть постепенным и поэтапным.

"Этот процесс требует и времени, и подготовки турецкой промышленности, обучения инженерно-технологических кадров. Но в рамках коммерческих взаимоотношений по второму и возможным последующим контрактам на поставку в Турцию С-400 данный вопрос имеет право на переговорах быть обсужден. При этом решение должно осуществляться с учетом интересов как России, так и Турции", – добавил И.Коротченко.

Он подчеркнул, что поставленные в рамках первого контракта системы уже надежно и эффективно гарантируют безопасность воздушного пространства Турции. И.Коротченко напомнил, что С-400 должны быть поставлены на боевое дежурство ориентировочно в апреле, согласно заявлениям высокопоставленных турецких представителей.

При этом собеседник агентства предположил, что в рамках последующих контрактов Анкара может получить не только С-400 и часть технологий производства, но и, в случае заинтересованности турецкой стороны, зенитные ракетные комплексы "Викинг" (экспортная версия "Бук-М3"), различные модификации ЗРК малой дальности "Тор-М2".

"Россия скрупулезно выполняет свои обязательства перед Турцией и в этом плане является надежным военно-техническим партнером, который, в отличие от США, никогда не обуславливает переговоры и поставки, сервисное и гарантийное обслуживание какими-либо политическими условиями. Мы в этом плане имеем безупречную репутацию, на которую, турецкие коллеги могут абсолютно рассчитывать", – заключил директор ЦАМТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
С-400 Триумф
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
17.07.2019
Публикация исследований американских экспертов, ищущих недостатки у С-400, является информационным вбросом
27.12.2018
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
10.05.2017
В Стамбуле открылась международная выставка вооружений IDEF-2017
24.03.2017
Новый зенитно-ракетный комплекс будет наступать в одном строю с "Арматой"
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:11
  • 2
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки