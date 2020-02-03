Передача технологий производства С-400 Турции возможна в рамках будущих контрактов

ЦАМТО, 31 января. Частичная передача технологий производства ЗРС С-400 Турции возможна в рамках контрактов, которые могут быть заключены в будущем, этот процесс должен быть постепенным, и будет зависеть от готовности турецкой аэрокосмической промышленности работать с подобными технологиями.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее в некоторых турецких СМИ был опубликован материал, согласно которому Россия "обманула" Турцию с контрактом на поставку ЗРС С-400. Издания утверждают, что изначально российские официальные лица говорили о возможности частичной передачи технологий производства этих систем. Сейчас же ясно, что технологии передавать пока не планируется.

"Желание Турции получить возможность осуществить трансферт технологий по зенитной ракетной системе С-400 понятно. Ничего невозможного здесь нет, и это предмет соответствующих коммерческих договоренностей между российскими и турецкими структурами", – сказал И.Коротченко.

При этом он отметил, что С-400 является одной из самых сложных и современных с точки зрения технологий производства систем вооружения, существующих на сегодняшний день. По его словам, освоение турецкой аэрокосмической промышленностью производства отдельных компонентов российской ЗРС должно быть постепенным и поэтапным.

"Этот процесс требует и времени, и подготовки турецкой промышленности, обучения инженерно-технологических кадров. Но в рамках коммерческих взаимоотношений по второму и возможным последующим контрактам на поставку в Турцию С-400 данный вопрос имеет право на переговорах быть обсужден. При этом решение должно осуществляться с учетом интересов как России, так и Турции", – добавил И.Коротченко.

Он подчеркнул, что поставленные в рамках первого контракта системы уже надежно и эффективно гарантируют безопасность воздушного пространства Турции. И.Коротченко напомнил, что С-400 должны быть поставлены на боевое дежурство ориентировочно в апреле, согласно заявлениям высокопоставленных турецких представителей.

При этом собеседник агентства предположил, что в рамках последующих контрактов Анкара может получить не только С-400 и часть технологий производства, но и, в случае заинтересованности турецкой стороны, зенитные ракетные комплексы "Викинг" (экспортная версия "Бук-М3"), различные модификации ЗРК малой дальности "Тор-М2".

"Россия скрупулезно выполняет свои обязательства перед Турцией и в этом плане является надежным военно-техническим партнером, который, в отличие от США, никогда не обуславливает переговоры и поставки, сервисное и гарантийное обслуживание какими-либо политическими условиями. Мы в этом плане имеем безупречную репутацию, на которую, турецкие коллеги могут абсолютно рассчитывать", – заключил директор ЦАМТО.