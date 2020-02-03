"Житель" и "Ртуть" подавили средства связи условного противника на учениях в Сибири

ЦАМТО, 31 января. Военнослужащие подразделений РЭБ мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) ЦВО в Кемеровской области провели тактико-специальное учение с применением современных комплексов РЭБ "Ртуть", "Борисоглебск-2" и "Лесочек".

По замыслу учения, военнослужащие подразделений РЭБ совместно с подразделениями связи совершали марш на штатной технике. Колонна боевых машин двигалась по пересеченной местности. На маршруте движения условным противником были установлены радиоуправляемые фугасы. Для защиты личного состава и техники специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы "Лесочек", установленные на автомобильную технику. Применение "Лесочка" позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.

Прибыв в заданный район, военнослужащие приступили к развертыванию комплексов "Борисоглебск-2" и "Ртуть". Комплексом "Ртуть-БМ" были установлены помехи для защиты личного состава и техники от огня артиллерийских боеприпасов, оснащенных радиовзрывателями. Расчеты комплексов "Борисоглебск-2" и "Житель" провели радиоразведку, определили координаты узла связи и диапазоны частот условного противника, после чего подавили радиосеть, установив устойчивые радиопомехи.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и до 30 ед. военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.