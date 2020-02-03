Войти
ТАСС

"НПО машиностроения" в 2019 году передало российскому флоту 55 ракет "Оникс"

801
0
+2
ВПК «НПО машиностроения»
ВПК «НПО машиностроения».
Источник изображения: ТАСС/Станислав Красильников

Ракеты были переданы в рамках гособоронзаказа

РЕУТОВ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") в 2019 году передало ВМФ России 55 противокорабельных крылатых ракет "Оникс". Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор - генеральный конструктор компании Александр Леонов.

"В рамках гособоронзаказа в 2019 году было поставлено три дивизионных комплекта [БРК "Бастион"] и 55 единиц противокорабельных крылатых ракет "Оникс", - сказал он, добавив, что "производство БРК "Бастион" в 2020 году продолжается".

Леонов отметил, что продолжается работа в рамках совместного с Индией предприятия "Брамос". По его словам, в течение прошлого года был проведен ряд успешных пусков крылатых ракет "Брамос", в том числе авиационной версии.

Гендиректор напомнил, что в 2019 году отмечались 75-летие "НПО машиностроения" и 105-летие со дня рождения его основателя Владимира Челомея. "И то, что за прошедшие годы мы не просто сохранили всю широту тематики предприятия, но и делаем это по-прежнему на самом высоком уровне, - это и есть наше главное достижение", - сказал Леонов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Бастион
П-800 Оникс
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
20.11.2019
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
16.04.2018
"По объемам выручки на человека мы достигли параметров ведущих мировых компаний"
15.08.2017
Гендиректор КТРВ Борис Обносов: "Сокращение гособоронзаказа затронет всех, но высокоточное оружие останется в приоритете"
27.09.2016
"Опыт реальных боевых действий просто бесценен"
24.02.2016
Молниеносный удар
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:11
  • 2
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки