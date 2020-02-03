"НПО машиностроения" в 2019 году передало российскому флоту 55 ракет "Оникс"

Ракеты были переданы в рамках гособоронзаказа

РЕУТОВ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") в 2019 году передало ВМФ России 55 противокорабельных крылатых ракет "Оникс". Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор - генеральный конструктор компании Александр Леонов.

"В рамках гособоронзаказа в 2019 году было поставлено три дивизионных комплекта [БРК "Бастион"] и 55 единиц противокорабельных крылатых ракет "Оникс", - сказал он, добавив, что "производство БРК "Бастион" в 2020 году продолжается".

Леонов отметил, что продолжается работа в рамках совместного с Индией предприятия "Брамос". По его словам, в течение прошлого года был проведен ряд успешных пусков крылатых ракет "Брамос", в том числе авиационной версии.

Гендиректор напомнил, что в 2019 году отмечались 75-летие "НПО машиностроения" и 105-летие со дня рождения его основателя Владимира Челомея. "И то, что за прошедшие годы мы не просто сохранили всю широту тематики предприятия, но и делаем это по-прежнему на самом высоком уровне, - это и есть наше главное достижение", - сказал Леонов.