Глава корпорации «МиГ» возглавит по совместительству компанию «Сухой»

Источник изображения: компания "Сухой"

Глава корпорации "МиГ" и замглавы ОАК по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко будет по совместительству возглавлять также компанию "Сухой". Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на двух топ-менеджеров оборонных предприятий и источник, близкий к аппарату правительства.

Де-факто вопрос с назначением решен - кандидатура Тарасенко согласована заинтересованными сторонами, де-юре официальное назначение состоится в ближайшее время

- пишет издание.

Данную информацию подтверждает и "Интерфакс", ссылаясь на свои источники. Как сообщается, целью назначения Тарасенко является создание дивизиона военной авиации ОАК. Вопросом объединения "Сухого" и "МиГ" занимается глава авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

Как ранее сообщалось, на четверг было назначено заседание совета директоров компании "Сухой", на которой планировалось рассмотреть вопрос отставки генерального директора Игоря Озара и выбрать нового руководителя, однако заседание было перенесено на следующую неделю.

Ведомости пишут, что Тарасенко прекрасно знаком с компанией "Сухой", так как в 2005-2009 годах он был директором свободной дирекции "Сухого", а в 2014-2016 годах возглавлял "Гражданские самолеты Сухого". В 2009-2014 годах он работал в корпорации "МиГ", где проделал путь от директора по координации программ "МиГа" до первого заместителя генерального директора. В 2016 году Тарасенко вернулся в МиГ уже в качестве генерального директора корпорации.