Войти
Российская газета

Видео: как создавались первые советские пистолеты

614
0
0

Первыми советскими пистолетами были пистолеты Прилуцкого и Коровина. Револьвер системы Наган к двадцатым годам прошлого столетия уже морально устарел, поэтому стал вопрос о новом оружии. И конструкторы предложили несколько вариантов.

Одно из главных условий - новый пистолет должен был быть автоматическим. Но не было ясности, каким должен быть этот пистолет, под какой патрон, как он должен выглядеть. Об этом рассказывает писатель и историк Андрей Уланов в видео, подготовленном Калашников Media.

В результате конструкторы представили для испытаний два пистолета - Прилуцкого и Коровина. Оба образца испытывали в 1927-1928 годах. Они были сделаны под патрон 7,65х17 миллиметров. Отмечалось, что пистолеты Прилуцкого, особенно вариант без самовзвода, имели явное преимущество над образцами Коровина. Как говорит эксперт Уланов, основная проблема все же была в качестве изготовления образцов. Они оказались невостребованными. В стране переходили на новый калибр патронов.

Было высказано предложение увеличить калибр до 9 мм или же увеличить ранящее действие пули 7,65 мм. Остановились на оптимальном патроне 7,63х25 мм. В июле 1930 года в акте об испытаниях малых и больших пистолетов заграничного и отечественного изготовления вместе с уже знакомыми фамилиями Прилуцкого и Коровина появился Федор Токарев и его пистолет ТТ.

- Многие говорят, что пистолет ТТ имеет сходство с Браунингом. На ранних образцах это видно более ярко: знаменитый автоматический предохранитель. Задача конструктора не сводится к тому, чтобы придумать самое оригинальное решение, а создать путем выбора из уже имеющихся наиболее удачный и соответствующий своему времени образец. Пистолет ТТ характеризует, как происходила эволюция, - говорит Андрей Уланов. - ТТ получился технологичным и удобным в обслуживании.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:11
  • 2
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки