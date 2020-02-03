"НПО машиностроения" приступило к сборке первого спутника "Кондор-ФКА"

Генеральный директор предприятия Александр Леонов сообщил, что запуск планируется в 2021 году с космодрома Восточный

РЕУТОВ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") начало сборку первого аппарата космической системы из двух радарных спутников дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА". Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

"С начала этого года мы приступили к сборке первого летного космического аппарата. После сборки проведем электроиспытания", - сказал Леонов.

Он уточнил, что "запуск первого изделия планируется в 2021 году с космодрома Восточный".

Создаваемый в АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" (ОКБ МЭИ, входит в холдинг РКС) радиолокатор для "Кондор-ФКА" должен обеспечить при любых метеоусловиях днем и ночью создание снимков земной поверхности с разрешением до 1 м. В поле его зрения будет находиться полоса земной поверхности шириной до 120 км.