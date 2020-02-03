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ТАСС

"Ведомости": новым гендиректором компании "Сухой" станет Илья Тарасенко

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Илья Тарасенко
Илья Тарасенко.
Источник изображения: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По данным издания, его целью станет создание дивизиона военной авиации ОАК, основу которого составят активы "Сухого" и "МиГа"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Илья Тарасенко, заместитель гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству и руководитель корпорации РСК "МиГ", станет новым гендиректором компании "Сухой" (входит в состав "Объединенной авиастроительной корпорации", ОАК), сообщают "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров предприятия оборонной промышленности и человека, близкого к аппарату правительства.

Его назначение, как пишет издание, преследует цель создания дивизиона военной авиации ОАК, основу которого составят активы "Сухого" и "МиГа".

Тарасенко является одним из самых молодых менеджеров авиа-прома (а марте ему исполнится 40 лет). В 2005-2009 годах он был директором свободной дирекции "Сухого", а в 2009-2014 годах проделал путь от директора по координации программ "МиГа" до первого заместителя генерального директора. В 2014-2016 годах Тарасенко возглавлял "Гражданские самолеты Сухого", а после вернулся в "МиГ" в качестве первого лица, пишут "Ведомости".

Ранее ТАСС писал, что избрание нового гендиректора планировалось обсудить на заседании 30 января. Однако оно было перенесено по техническим причинам на неделю.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГСС
МиГ РСК
ОАК
Сухой ПАО
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